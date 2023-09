CAF : rappel des conditions pour toucher l'aide personnalisée au logement (APL)?

Partager sur : 2 Partages Facebook

L’aide personnalisée au logement (APL) est une prestation sociale très importante pour les Français qui en bénéficient, car elle leur permet d'alléger le fardeau des loyers, qui ont connu une forte augmentation récemment. Pour y prétendre, il n'est pas nécessaire d'être locataire.

En effet, afin de bénéficier de l'aide personnalisée au logement, il faut soit être locataire, colocataire ou sous-locataire d'un bien immobilier, ou bien rembourser un crédit immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété. Cette assistance financière vise à soutenir les personnes qui rencontrent des difficultés à assumer leur loyer ou à rembourser leur prêt immobilier. Il est important de noter que l'APL est versée directement aux bénéficiaires, mais elle peut également être versée aux bailleurs (propriétaires) dans le cas des locataires, aux organismes de logement social (HLM) ou encore aux établissements bancaires lorsque les aides sont liées au prêt à l'accession à la propriété.

Il faut savoir que l'aide personnalisée au logement est exclusivement destinée aux logements utilisés comme résidence principale et qui répondent à diverses normes définies par l'administration fiscale. Parmi ces critères, la superficie minimale, la présence d'installations sanitaires conformes et la qualité de la structure du bâtiment. Il faut aussi noter que seuls les logements conventionnés sont éligibles à cette aide. Un logement conventionné signifie qu'il fait l'objet d'un accord conclu entre le propriétaire privé qui le loue et l'État. Cette convention peut également concerner les logements sociaux, tels que les HLM.

Quels critères déterminent le montant de l’APL ?

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction des revenus de l'allocataire et de sa famille. Habituellement, lorsque l'on parle d'un « écart », il s'agit souvent d'une augmentation des revenus. Cependant, il faut relever que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les revenus diminuent, le calcul de l'APL peut être révisé dans certaines situations. Ainsi, si une réduction significative des ressources d'un allocataire survient, cette situation peut entraîner une révision du droit à l'APL en vigueur.

Le versement de l'aide personnalisée au logement ne s'effectue pas automatiquement. Il est nécessaire d'en faire la demande auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du département ou de la MSA lorsqu'on relève de ce régime social agricole. Les procédures administratives pour obtenir cette aide financière sont simplifiées. Cependant, il est important de veiller à remplir toutes les conditions préalablement évoquées. À cette fin, il est possible de bénéficier de l'assistance de conseillers dédiés sur le site de la CAF, tout comme il est possible d'échanger avec des agents directement au guichet, ce qui facilite ces démarches.