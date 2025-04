Baromètre des territoires 2025 : 90 % des Français plébiscitent les dispositifs de solidarité

Le Baromètre des Territoires 2025, réalisé par Elabe avec l’Institut Montaigne et la SNCF, dresse un tableau préoccupant d’une France confrontée à une accumulation de crises. Crises économique, climatique, sanitaire et sociale se superposent, créant une instabilité ressentie par toutes les catégories sociales et professionnelles. Cette enquête, basée sur 10 000 répondants, met en lumière une société fragilisée et en quête de sérénité.

L’impact de l’inflation est particulièrement marquant. 57 % des ouvriers et employés, ainsi que 44 % des cadres, expriment des difficultés à boucler leurs fins de mois. Les restrictions budgétaires touchent des domaines essentiels : loisirs pour les enfants, alimentation, voire logement. Un parent isolé sur cinq a dû déménager pour réduire ses coûts. Plus généralement, la crise brise les traditions sociales : même les catégories supérieures ne se sentent plus protégées de la précarité. Ce sentiment de vulnérabilité économique renforce une peur partagée du déclassement.

Une insécurité généralisée

Le sentiment d’insécurité physique est en nette augmentation. Près de 46 % des Français redoutent une agression, un chiffre qui grimpe à 50 % chez les femmes de moins de 35 ans, dont une sur deux rapporte avoir été victime de harcèlement. Ce climat anxiogène s’accompagne de tensions sociales croissantes : deux Français sur trois affirment avoir subi une incivilité au cours des derniers mois. Une majorité estime même que le « vivre ensemble » s’effrite, avec 36 % déclarant vivre dans une société où les gens s’opposent plutôt que coopèrent.

Le dérèglement climatique, quant à lui, n’est plus une menace abstraite. Près de 50 % des Français craignent les impacts des catastrophes naturelles sur leur quotidien. Les régions du sud de la France, comme Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie, se disent particulièrement exposées, tandis que les Bretons et Normands se sentent relativement épargnés. Cette vulnérabilité est renforcée par un sentiment d’impuissance : un Français sur deux déclare ne pas savoir comment réagir en cas de crise climatique.

La santé mentale est également au centre des préoccupations. 41 % des Français souffrent de stress, d’anxiété ou de dépression, un chiffre qui grimpe à 58 % chez les jeunes de 18 à 24 ans. Parallèlement, 54 % des répondants s’inquiètent de l’accès aux soins, révélant les fragilités du système de santé.

Malgré cette accumulation de crises, l’attachement des Français à leur modèle social reste solide. Plus de 90 % des sondés plébiscitent les dispositifs de solidarité pour faire face aux risques sanitaires, économiques et sociaux. Néanmoins, des doutes persistent quant à la viabilité de ce système. Ce baromètre illustre une France à la recherche de solutions concrètes pour apaiser les tensions et surmonter les défis d’une époque troublée.