Salaire et pension de retraite : comment éviter une baisse brutale de revenus fin septembre ?

La baisse du montant reçu en septembre par les salariés et les retraités ne résulte pas d’une modification quelconque de la rémunération. Elle découle plutôt de la mise à jour de l'impôt sur le revenu, qui réduit automatiquement le montant des salaires et des pensions.

La somme prélevée est calculée en fonction du taux établi par le fisc. Ce taux subit, chaque année au mois de septembre, une revalorisation. Toutefois, il est important de noter qu'il se réfère au revenu de l'année précédente. Par conséquent, les salariés ou retraités ayant connu un changement de revenus importants au cours de la dernière année risquent d'être lourdement impactés.

Selon le ministère de l'Économie, le but est d'éviter les avances ou de faire baisser le montant qui sera rendu aux contribuables l'année prochaine. Cela permet, d'autre part, d'éviter un rattrapage d'impôts. Par ailleurs, pour éviter cette baisse subite de revenus, il serait judicieux d'indiquer les différents changements survenus lors de l'année en cours sur le site des impôts. Car, en cas de changement de revenus ou de situation familiale, ce taux va connaître une modification.

Comment ajuster son taux de prélèvement à la source pour éviter une baisse brutale de salaire

Il est possible d'ajuster son taux de prélèvement à la source, en effectuant quelques simples modifications sur le site officiel des impôts. Pour cela, il suffit d'accéder à ce site, puis de se rendre sur son espace personnel et cliquer sur l'onglet « gérer mon prélèvement à la source ». Par la suite, le contribuable devra inscrire les différents changements survenus au cours de l'année, à l'instar d'un mariage, Pacs, naissance, décès de l'époux, changement de revenus (hausse ou baisse), etc.

Ces mises à jour éviteront les mauvaises surprises, à l'instar d'une baisse de revenu. Toutefois, il est également possible, dans certains cas, de changer le taux de prélèvement. Le contribuable a le choix entre le taux de prélèvement individualisé, qui prend en compte la différence de revenus entre les conjoints, ou le taux non personnalisé, qui n'est pas transmis à l'employeur. Enfin, il est possible de choisir un versement trimestriel plutôt que mensuel pour éviter une baisse brutale de revenus.