La gendarmerie lance l’alerte : attention à l’arnaque aux faux PV pendant vos vacances !

La fraude s'intensifie en France. Après les escroqueries aux faux conseillers et à la location, on assiste, pendant cette période de vacances, à la recrudescence d'une arnaque au faux PV qui vise les automobilistes. Initialement signalée en mai 2023 dans le département de la Seine-Maritime, cette forme d'escroquerie s'est rapidement étendue aux Pyrénées-Orientales.

Les habitants de cette région sont particulièrement visés. Les fraudeurs déposent sur les voitures des contraventions factices, poussant les automobilistes à régler une prétendue amende sur un site web trompeur. Face à cette nouvelle vague d'escroqueries, les autorités encouragent vivement les citoyens à redoubler de vigilance.

Le piège des faux PV

Cette nouvelle fraude s'ajoute à plusieurs autres techniques de vol qui existent déjà en France. Les escrocs utilisent des informations publiques pour créer de faux PV avec un QR code. En scannant le QR code, les victimes sont redirigées vers des sites frauduleux qui leur demandent de l'argent et leurs données personnelles. Face à cette menace, la gendarmerie demande aux automobilistes d'être vigilants.

« Si vous découvrez sur votre pare-brise ou dans votre boîte aux lettres un document A4 de couleur verte avec un QR code apposé dessus, ne le flashez pas, avertissent-ils sur leur page Facebook. Il renvoie sur de faux sites afin de vous soutirer des données ou de l’argent », avertissent les forces de l'ordre dans un communiqué publié sur Facebook.

La Gendarmerie des Pyrénées-Orientales conseille aussi de ne pas scanner un document A4 vert avec un QR code sur le pare-brise ou dans la boîte aux lettres. Il faut savoir que les vrais PV n'ont généralement pas de QR code, et le site de paiement officiel se termine par « amendes.gouv.fr », alors que les sites frauduleux finissent par « gouv-fr.fr ». C'est grâce à ce détail que vous pouvez sauver votre argent et vos données personnelles.

Gare aussi à l'arnaque à la fausse facture Engie !

Au-delà de l'arnaque aux faux PV, d'autres actes frauduleux font des ravages en France. C'est notamment le cas de l'arnaque à la fausse facture Engie. Les cibles de cette attaque reçoivent un mail qui semble provenir d'Engie, les invitant à régler une prétendue facture impayée de 400 euros. En cas de non-paiement, le mail menace de transmettre leur cas à « un service contentieux », fournissant un IBAN et un numéro de téléphone pour le paiement.

Face à ces tentatives d'escroquerie, il est essentiel de vérifier toute communication suspecte et de consulter votre espace client via le site officiel d'Engie. Vous pouvez également contacter l'entreprise pour confirmer son authenticité via son numéro de téléphone 09 69 39 99 93. En cas de fraude, signalez l'incident en déposant une pré-plainte en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également signaler la fraude au 0 805 805 817.