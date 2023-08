Allocation aux adultes handicapés (AAH) : comment savoir si votre demande a été retenue ?

L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide qui permet aux personnes en situation de handicap de maintenir un certain niveau de vie. Pour en profiter, il est nécessaire de répondre à des critères de revenus, d'âge, d'incapacité et de domiciliation.

Comment faire sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ?

Pour les personnes éligibles à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il est nécessaire de constituer un dossier pour la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Tout d'abord, le bénéficiaire doit télécharger le formulaire Cerfa n° 15692*01, puis le remplir. Il devra également joindre d'autres papiers à ce dossier, à l'instar d'une copie de la pièce d'identité, une copie du justificatif de domiciliation, une attestation de jugement en protection juridique ainsi qu'un certificat médical de moins de 6 mois.

Une fois tous les documents nécessaires réunis, le bénéficiaire devra envoyer son dossier à la MDPH, par courrier, idéalement par lettre recommandée. Une fois le dossier reçu, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) procédera à son analyse, avant de rendre son verdict.

Comment savoir si sa demande a été acceptée ?

Le délai de réponse de la CDAPH est en moyenne de 4 mois. Au-delà, si le demandeur de l'allocation ne reçoit pas de réponse, cela signifie que sa requête a été rejetée. Par ailleurs, il est possible de consulter l'avancement de sa demande via le site de sa MDPH. Pour cela, il suffit d'accéder à son espace personnel, en saisissant ses identifiants. Toutefois, si le demandeur n'a pas accès au site de la MDPH ou si celle-ci n'en possède pas, il est possible de la contacter par téléphone ou via un courrier pour toute demande de renseignement. Cependant, il est important de mentionner sur le courrier son nom, prénom, adresse, numéro du dossier et numéro de téléphone.

Les conditions d’attribution de l’AAH ?

Dans le cas où le demandeur ne répond pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sa demande sera naturellement rejetée. Pour un avis favorable, il faut réunir les conditions suivantes :