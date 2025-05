Aide à l’achat de vélos électriques à Strasbourg : comment profiter de ce coup de pouce écologique ?

Face aux défis environnementaux et à la transition énergétique, Strasbourg poursuit son engagement en faveur des mobilités durables. L’Eurométropole déploie une aide financière conséquente pour inciter les habitants à s’équiper de vélos électriques, tout en rendant ces équipements plus accessibles financièrement.

Pour prétendre à cette prime, les demandeurs doivent remplir plusieurs critères stricts. Ils doivent résider dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole, être âgés de plus de 18 ans et acheter leur vélo auprès d’un vendeur implanté localement. Cette exigence favorise également l’économie locale en soutenant les commerces spécialisés. En outre, les bénéficiaires doivent soumettre leur demande dans les trois mois suivant l’achat de leur vélo.

Les types de vélos concernés par cette aide incluent les vélos à assistance électrique, les vélos cargo électriques et les kits de motorisation permettant de convertir un vélo classique. Toutefois, cette aide n’est accordée qu’une fois tous les cinq ans par personne, afin de garantir une distribution équitable et de couvrir un maximum de bénéficiaires.

Les montants de l’aide à l’achat de vélos électriques sont ajustés selon les revenus

Le montant de l’aide varie en fonction du revenu fiscal de référence par part (RFR). Les ménages les plus modestes, avec un RFR inférieur ou égal à 7 500 euros, peuvent bénéficier d’une aide maximale de 500 euros. Pour ceux ayant un RFR compris entre 7 501 et 16 300 euros, l’aide est fixée à 400 euros, et elle descend à 300 euros pour les revenus entre 16 301 et 26 200 euros. Les foyers au-delà de ce seuil ne sont pas éligibles. Les vélos cargo bénéficient cependant d’une aide de 500 euros sans condition de ressources, et les kits de motorisation sont éligibles à une aide de 150 euros sous conditions de revenus.

Quelle est la démarche pour en bénéficier ?

La demande d’aide peut être effectuée en ligne ou par courrier, mais nécessite la présentation de justificatifs essentiels. Ces documents incluent la facture d’achat du vélo ou de l’équipement, un certificat d’homologation, un avis d’imposition, un justificatif de domicile récent et une pièce d’identité. Une fois le dossier validé, l’aide est versée directement au bénéficiaire.

Quels sont les aides cumulables avec l’aide aux vélos électriques ?

L’aide de l’Eurométropole de Strasbourg est cumulable avec d’autres dispositifs, tels que le Bonus vélo national ou des primes régionales. Cette combinaison rend les vélos électriques encore plus abordables, incitant davantage de personnes à opter pour une mobilité verte.

En facilitant l’adoption de ces solutions écologiques, Strasbourg renforce son engagement en faveur d’une transition énergétique durable, tout en répondant aux besoins croissants de sa population en matière de transport alternatif. Avec une politique proactive, Strasbourg s’affirme comme un modèle de soutien à la mobilité douce et un acteur clé de la lutte contre la pollution urbaine.