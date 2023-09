Fonction publique hospitalière : quels sont les agents qui vu leur salaire augmenter significativement ?

Partager sur : Facebook

Une étude de la Drees indique que le salaire moyen des salariés de la fonction publique hospitalière a progressé de 2,8% en 2021, après avoir enregistré une hausse historique en 2020 estimée à 5,9%. Les salariés travaillant à l'hôpital ou dans les établissements médico-sociaux percevaient en 2021 un salaire moyen de 2 590 euros net par mois.

Après une croissance fulgurante des salaires due au Covid, l’augmentation des salaires des personnels hospitaliers a été plus modérée en 2021 en raison de l’arrêt du versement de la prime exceptionnelle. Il faut rappeler que le montant de cette prime pouvait atteindre les 1 500 euros. La Drees explique que cette hausse de l’année 2021 est la plus élevée des trois versants de la fonction publique, et s’explique par la poursuite des accords du Ségur de la santé. Pour rappel, ces accords avaient prévu un complément de traitement indiciaire de 90 euros versé chaque mois à partir de septembre 2023, ce montant a été porté à 183 euros net depuis décembre 2020 pour la plupart des personnels non médicaux.

Les salaires des fonctionnaires, toutes catégories confondues, ont augmenté de 2,9% en termes réels par rapport à 2020, atteignant une moyenne de 2 426 euros net par mois. Le salaire brut a augmenté encore plus rapidement, de 3,2% par rapport à l'année précédente, s'élevant en moyenne à 2 983 euros par mois. Cette augmentation significative du salaire brut est due en grande partie à l'instauration du complément de traitement indiciaire, avec une hausse de 8,3% en termes réels.

Cependant, les primes et rémunérations annexes ont diminué de 10,4% en raison de la fin de la prime exceptionnelle liée à la Covid-19. En 2021, les fonctionnaires de la catégorie C ont enregistré la plus forte augmentation de salaire, avec une hausse de 3,2% par rapport à 2020, en partie due à l'alignement du traitement minimum sur la revalorisation du SMIC dans le secteur privé.

Fonction publique hospitalière : les écarts de salaire se creusent entre les hommes et les femmes

En 2021, les contractuels de la fonction publique ont vu leur salaire augmenter de 3,1%, atteignant en moyenne 1 916 euros net par mois, tandis que les personnels médicaux ont bénéficié d'une augmentation de 3,2%, portant leur salaire mensuel net à 6 217 euros, grâce à des mesures visant à rendre l'exercice médical à l'hôpital public plus attractif. Par ailleurs, on constate la même année que les disparités salariales dans la fonction publique hospitalière en France semblent se stabiliser. Le salaire médian s'élève à 2 213 euros net par mois, avec une augmentation de 2,6% par rapport à 2020. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés gagnent moins de 1 671 euros net par mois (hausse de 2,7%), tandis que les 10% les mieux payés gagnent plus de 3 595 euros net par mois (hausse de 3%).

Pour le personnel médical, le salaire médian est de 5 990 euros, en hausse de 3,1%, mais les disparités augmentent également, avec les 10% les moins bien rémunérés gagnant moins de 3 438 euros et les 10% les mieux rémunérés plus de 9 041 euros. On constate aussi que les écarts de salaire entre hommes et femmes dans la fonction publique hospitalière se sont creusés. Les femmes gagnent en moyenne 2 459 euros net par mois, soit 19,6% de moins que les hommes, qui perçoivent 3 058 euros en moyenne. Cet écart a augmenté de 0,5 point par rapport à l'année précédente, en raison notamment de la prime Covid-19 qui a davantage profité aux métiers où les femmes sont plus présentes.