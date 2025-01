AAH et retraite : des droits renforcés pour certains bénéficiaires, êtes-vous concerné ?

Depuis le 1er décembre 2024, une nouvelle réglementation permet aux travailleurs handicapés âgés de plus de 62 ans et ayant un taux d’incapacité de 80 % ou plus de continuer à percevoir l’Allocation adulte handicapé (AAH). Cette mesure leur permet également d’acquérir de nouveaux droits à la retraite, tout en poursuivant leur activité professionnelle.