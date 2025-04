Cnav, CNRACL, Agirc-Arrco… : voici toutes les augmentations de retraite pour chaque régime attendues cette année

L’année 2025 apporte une nouvelle dynamique pour les retraités français, avec des hausses prévues dans tous les régimes de retraite. Ces revalorisations, bien qu’ancrées dans des pourcentages modestes, reflètent une volonté d’adaptation face à l’évolution économique et sociale.

Tous les retraités bénéficieront d’une augmentation de leurs pensions en 2025. La revalorisation s’applique à plusieurs régimes, notamment la Cnav (régime général), la CNRACL (fonctionnaires), l’Agirc-Arrco (complémentaire du privé), ainsi qu’au minimum vieillesse. Ces hausses visent à compenser partiellement les effets de l’inflation et à préserver le pouvoir d’achat des retraités.

Le régime général (Cnav), qui concerne les anciens salariés du privé et les contractuels de la fonction publique, enregistrera une augmentation de 2,2 % à compter de février 2025. Par exemple, une pension de 1 000 euros augmentera de 22 euros par mois. Cette revalorisation apparaîtra sur les paiements effectués à partir du 7 février.

Les fonctionnaires et les anciens salariés du privé également concernés par la hausse des retraites

Les pensions des fonctionnaires, gérées par la CNRACL, connaîtront une augmentation similaire de 2,2 %. Toutefois, ces hausses seront visibles dès le 29 janvier, avec un calendrier légèrement avancé par rapport au régime général. Cette hausse s’applique également aux retraites complémentaires des fonctionnaires (Ircantec) et aux pensions de l’État, y compris celles des magistrats, militaires et combattants.

Pour les salariés du secteur privé affiliés à l’Agirc-Arrco, la revalorisation sera effective en octobre 2025, conformément à son calendrier annuel. Bien que le pourcentage exact ne soit pas encore déterminé, les hausses habituelles oscillent entre 1 % et 1,5 %, soit environ 10 € de plus pour une pension de 1 000 €. Ce décalage peut paraître frustrant pour certains retraités, mais il reflète une politique propre aux régimes complémentaires.

Le minimum vieillesse, un soutien essentiel pour certains retraités

Les bénéficiaires du minimum vieillesse verront également leurs allocations augmenter. Cette revalorisation, alignée sur l’inflation de 2024, est fixée à 2,2 % et sera effective dès février 2025. Cet ajustement est crucial pour les retraités les plus modestes, souvent les plus affectés par la hausse des prix.

Ces augmentations s’inscrivent dans un contexte de lutte contre l’érosion du pouvoir d’achat liée à l’inflation. Bien que les pourcentages restent limités, ils traduisent une volonté de soutien aux retraités, tout en tenant compte des contraintes budgétaires des caisses de retraite. En 2025, l’effort de revalorisation est perçu comme une étape nécessaire pour accompagner les aînés dans un environnement économique exigeant.

Avec ces ajustements, 2025 marque une nouvelle étape dans l’évolution des pensions en France. Ces hausses, bien que modestes, témoignent d’une prise en compte des besoins des retraités, tout en s’inscrivant dans une gestion financière rigoureuse des régimes concernés.