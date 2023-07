Voyager en train en France serait plus cher qu’en avion

Une enquête menée par Greenpeace a permis de démontrer que, en France, prendre le train coûterait plus cher que de voyager en avion. Un constat alarmant, qui ne rassure pas les écologistes.

Augmentation des prix des billets de la SNCF

En cette période de vacances, la hausse des prix des billets de la SNCF est un coup dur pour les Français. Mais, alors que beaucoup se plaignent des nouvelles tarifications des voyages en train, Greenpeace vient de faire une révélation étonnante. Selon cette organisation non gouvernementale internationale, prendre le train coûte relativement plus cher que l'avion.

Celle-ci a établi un rapport détaillé dans lequel elle fait part de l'écart phénoménal entre le prix des billets des deux moyens de transport. On peut y lire que, pour un trajet vers la même destination, prendre le train reviendrait jusqu'à 2,6 fois plus onéreux que d'y aller en avion.

Sur une référence de 112 liaisons européennes, il s'est avéré que 89 d'entre elles seraient plus chères que de prendre l'avion. En ce qui concerne les 23 restantes, qui sont moins chères que les billets d'avion, plus de la moitié des trajets se font dans des conditions désastreuses. Par conséquent, les voyageurs seraient plus tentés de prendre l'avion, quitte à payer le prix fort.

Par ailleurs, on remarque que la ligne ferroviaire qui affiche le prix le plus haut en Europe est celle qui relie Barcelone à Londres. Celle-ci bat tous les records, avec un billet de train qui coûte 30 fois plus cher que le billet d'avion.

Toujours selon le rapport de Greenpeace, les pays européens où l'on constate un écart important entre le prix du billet de train et celui de l'avion sont le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la France et l'Italie. En revanche, dans les pays de l'Europe de l'Est, les prix des tickets de train sont relativement moins chers. Néanmoins, la rapidité, la fréquence et la qualité du service à bord du train sont nettement moins avantageux.

L'organisation propose des solutions pour réduire cet écart

L'enquête menée par Greenpeace nous amène à un fait irréfutable : prendre le train est écologique, mais pas économique. Pour remédier à cette situation, l'organisation recommande de nombreuses solutions, dans le but d'inciter les voyageurs à préférer le train à l'avion. Tout d'abord, elle suggère à l'État de mettre un terme aux avantages fiscaux offerts au secteur aérien. Elle l'invite également à cesser de faire de la publicité pour les compagnies aériennes.