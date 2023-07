Voyage en train : découvrez ces 6 villes accessibles depuis la France à prix raisonnables

Envie de vous évader l'espace d'un weekend, ou de prendre une semaine de vacances au soleil, à prix raisonnables ? Partir en train s'avère être la solution idéale pour payer moins cher votre trajet, tout en passant un agréable séjour. Voici sans plus tarder six destinations de rêve accessibles à travers les 7 000 km de rails qui couvrent l'Hexagone.

Barcelone, Espagne

Nous ouvrons le classement avec Barcelone, une ville espagnole incontournable à visiter, où règne une ambiance festive et joviale. Avec ses stations balnéaires, ses jardins et ses nombreux musées, cette destination est idéale pour profiter de la plage et découvrir la culture du pays.

Elle est accessible depuis onze gares de train françaises, pour un prix moyen de 55 euros l'aller, avec un départ depuis Paris. Pendant le séjour, il est conseillé de visiter certains lieux, à l'instar de La Sagrada Familia, une église dotée d'une architecture époustouflante, ainsi que Le Parc Guell ou encore le musée Picasso.

La ville d’Anvers en Belgique

Autre destination intéressante, la ville d'Anvers, située en Belgique. Pour l'atteindre, il faut compter en moyenne 32 euros pour le trajet, dont la durée est de deux heures. Cette ville est connue pour son port, le deuxième plus grand d'Europe, ainsi que pour ses nombreux lieux historiques, à l'instar de la fontaine de Brabo, le musée du diamant DIVA et de la Grote Markt.

La Cologne en Allemagne

La Cologne est une ville à privilégier pour les vacances, ou un weekend en amoureux ou en famille. Celle-ci est accessible par train depuis Paris au prix de 32 euros l'aller, pour une durée de 3 h 20. Pendant le séjour, il est recommandé de visiter la maison Farina, où l'on fabrique de l'eau de Cologne depuis le XVIIIᵉ siècle.

Bâle, en Suisse

Par ailleurs, on trouve la ville de Bâle, située en Suisse, qui abrite de nombreux édifices médiévaux, des paysages naturels époustouflants, ainsi que des bâtisses dotées d'une architecture contemporaine. Un weekend suffit pour découvrir la beauté de la région. Pour s'y rendre, il est possible de prendre le TGV de la compagnie Suisse Lyria, pour une durée de 3h au prix de 29 euros pour un aller simple.

Vienne, la capitale de l’Autriche

En outre, il serait regrettable de réaliser un classement des plus belles villes accessibles en train sans citer Vienne, la capitale autrichienne. Il est possible de découvrir la richesse culturelle de la ville en l'espace d'un weekend, ou lors d'un séjour de trois à quatre jours. Cette ville a été le berceau de plusieurs grands artistes et personnalités connues, à l'instar de Mozart, Sigmund Freud ou encore Beethoven. Pour s'y rendre par train depuis Paris, le coût du voyage est à partir de 29 euros pour une place assise. Le prix s'élève à 49,90 euros pour un compartiment couchette.

Milan, la capitale de la mode

Enfin, pour clôturer le classement, on cite Milan, la capitale de la mode, qui abrite de nombreux lieux incontournables, à l'instar de l'eglise Duomo, la galerie Vittorio Emanuele ll ou encore la fameuse Scala. Le prix du ticket de train est à partir de 29 euros pour un départ depuis Paris, dont la durée est estimée à 7h. Depuis Chambery, le prix du billet chute à 23 euros.

On peut également citer d'autres villes accessibles en train depuis la France, à des tarifs abordables, à l'instar du Luxembourg, Londres ou encore Amsterdam.

Comment réserver sa place pour un voyage en train ?

Les différents trajets en train cités plus haut sont disponibles pour des réservations via les plateformes françaises, telles que la SNCF Connect ou encore Trainline. Les détenteurs de la carte « avantage » de la SNCF pourront profiter d'un rabais de 30% sur leurs trajets aller-retour en TGV INOUI.

Les réservations pour des voyages vers l'Italie, l'Espagne, la Suisse et l'Allemagne sont ouvertes jusqu'à six mois à l'avance. Ainsi, il est possible de planifier son séjour afin de profiter des ristournes.