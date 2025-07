Le fisc verse 639 euros d’avance d’impôt aujourd’hui : les non-imposables sont-ils concernés ?

Ce mercredi 15 janvier, l’administration fiscale verse une avance moyenne de 639 euros à plus de 9 millions de foyers fiscaux. Ce virement, intitulé « AVANCE CREDIMPOT », concerne les bénéficiaires de crédits et réductions d’impôt. Même les foyers non imposables pourraient être concernés, sous certaines conditions. Les détails de ce dispositif et les démarches pour vérifier votre éligibilité sont précisés.