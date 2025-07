9 millions de foyers recevront un virement du fisc : quel montant toucherez-vous ce 15 janvier ?

Ce lundi 15 janvier, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) verse une avance sur crédits et réductions d’impôt à plus de 9 millions de foyers fiscaux. D’un montant moyen de 639 euros, ce versement représente 60 % des avantages fiscaux habituels. Mais comment ce montant est-il calculé ? Et à quoi correspond-il exactement ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre ce virement et estimer combien vous toucherez.