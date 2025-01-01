Bonne nouvelle pour 9 millions de Français : un virement des impôts de 645 euros effectué en janvier, qui est concerné ?

En janvier 2025, environ 9 millions de Français recevront un virement moyen de 645 euros de la part de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Ce versement, destiné à compenser certains crédits d’impôt, sera effectué automatiquement autour du 15 janvier. Une aide précieuse pour de nombreux ménages en ce début d’année marqué par des augmentations de tarifs.

Ce versement, appelé « avance sur crédit d’impôt », concerne les contribuables ayant engagé des dépenses spécifiques en 2023, déclarées au printemps 2024. Parmi les dépenses éligibles, les frais de garde d’enfant (crèche, assistante maternelle, etc.), l’emploi à domicile, comme le ménage, le jardinage ou le soutien scolaire, les dons réalisés auprès d’associations ou d’organismes d’intérêt général et certains investissements locatifs, selon les dispositifs fiscaux en vigueur.

Le montant de l’avance sur crédit d’impôt

Le montant de l’aide est déterminé en fonction des dépenses engagées : 50 % pour les frais de garde et l’emploi à domicile, 66 % pour les dons et environ 20 % pour les investissements locatifs, selon les dispositifs en vigueur. En janvier, les contribuables reçoivent une avance correspondant à 60 % du crédit d’impôt estimé. Le solde, soit 40 %, est versé en été, après ajustement basé sur la déclaration définitive.

L’internaute s’appuie sur l’exemple d’un ménage ayant payé 10 000 euros de frais de garde pour un enfant en 2023. Ce montant donne droit à un crédit d’impôt de 5 000 euros (50 % de 10 000). En janvier 2025, le ménage recevra donc une avance de 3 000 euros (60 %). Les 2 000 euros restants arriveront au cours de l’été, une fois les calculs affinés.

Une démarche automatique

Si vous avez déclaré ces dépenses en 2024 et que votre situation n’a pas changé depuis, l’avance sera versée automatiquement. Le libellé apparaissant sur votre compte bancaire sera : « AVANCE CREDIMPOT ». Pour plus de précision, un document sera disponible dans votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, détaillant le montant exact attribué.

Ainsi, et alors que de nombreux foyers subissent les contraintes financières liées aux fêtes de fin d’année, ce versement est une bouffée d’air pour débuter 2025. Avec des augmentations prévues dans de nombreux secteurs, cette aide permet d’amortir certaines dépenses courantes. Une bonne nouvelle à ne pas négliger pour mieux anticiper l’année à venir.