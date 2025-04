Transports en Île-de-France : tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux tarifs en vigueur

Une véritable révolution tarifaire touche les transports en Île-de-France depuis le début de l’année. Avec la mise en place de nouveaux titres de transport et la suppression des anciennes zones, les Franciliens doivent désormais se familiariser avec des tarifs uniques et des formules simplifiées.

L’une des principales nouveautés est la création de deux tickets à prix fixe pour les trajets en Île-de-France. Le premier ticket, à 2,50 euros, permet de voyager sur les lignes métro, RER et Transilien, sans limite de distance. Le second, à 2 euros, est réservé aux bus et tramways.

Avec cette réforme, les anciennes zones tarifaires (de 1 à 5) disparaissent. Il est désormais possible de voyager d’une extrémité à l’autre de la région sans avoir à calculer les distances ni à jongler entre différents tickets. Cependant, la durée de validité des billets est limitée dans le temps : 2 heures pour le métro-RER-Transilien et 1h30 pour les bus-tram.

Le ticket Aéroport : une nouveauté coûteuse en Île-de-France

Autre changement majeur : la création du ticket Aéroport, au tarif unique de 13 euros. Ce titre est destiné aux passagers se rendant dans les aéroports franciliens (Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle et Beauvais). Une fois validé, ce billet permet d’effectuer toutes les correspondances nécessaires pour atteindre l’aéroport.

Toutefois, ce ticket spécial présente un inconvénient : il ne peut pas cohabiter avec d’autres billets sur une carte Navigo Easy. Les usagers doivent donc prévoir une deuxième carte pour stocker ce titre, ce qui peut compliquer l’organisation de leurs trajets.

Le Navigo Liberté+ : une solution flexible pour la région Île-de-France

Pour les voyageurs occasionnels, la région Île-de-France propose désormais le Navigo Liberté+, une formule permettant de payer uniquement les trajets effectués. Les utilisateurs sont débités en fin de mois, avec une réduction de 20 % par rapport au tarif des billets à l’unité.

Ce passe offre plusieurs avantages, notamment la gratuité des correspondances entre différents modes de transport. Par exemple, un trajet combinant métro et bus sera facturé à un tarif unique, sans nécessiter l’achat d’un second ticket.

Malgré les simplifications apportées, certains pièges tarifaires subsistent. Les trams express T11, T12 et T13, par exemple, ne sont pas accessibles avec le ticket bus-tram à 2 euros. Il est nécessaire d’utiliser un ticket métro-RER-Transilien à 2,50 euros pour voyager sur ces lignes.

Les usagers doivent également rester attentifs à la durée de validité des tickets. Une correspondance entre différents réseaux doit être effectuée dans le temps imparti, sous peine de devoir acheter un second billet.

Cette réforme des tarifs vise à simplifier l’accès aux transports en Île-de-France tout en offrant davantage de souplesse aux usagers. Toutefois, il est important de bien comprendre les nouvelles règles pour optimiser ses trajets et éviter les mauvaises surprises.