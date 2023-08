Tourisme en France face à de nouveaux défis : le Nord séduit, le Sud en perte de vitesse

Le secteur du tourisme en juillet 2023 a été marqué par une baisse de fréquentation, avec des tendances divergentes entre le Nord et le Sud. Les habitudes des vacanciers ont été impactées par l'inflation, mais aussi par les fortes chaleurs de l'année 2022. En effet, certaines régions ont enregistré une baisse considérable de réservations pendant que d'autres ont connu d'importants flux touristiques.

Les régions du sud en perte de vitesse

Atout France a dressé un constat peu satisfaisant sur la fréquentation touristique dans le sud. Malgré un début de saison estivale prometteur, la fréquentation touristique en juillet 2023 a connu un léger recul. Habituellement très prisées, les régions du Sud ont connu une baisse notable du taux de réservation, atteignant 8,5% sur la façade maritime occidentale et 10,5% sur la façade maritime orientale. En Corse, le constat est catastrophique, selon les acteurs du tourisme.

En revanche, les régions plus au nord de la France ont enregistré une augmentation considérable de fréquentation touristique. Les plages ont attiré de nombreux vacanciers, bien que l'on soit encore loin des records de l'an dernier. Le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine est resté stable à 74%.

Impact des hausses des prix sur le tourisme

La hausse de prix a incité de nombreux vacanciers à revoir leurs plans. Pour réduire leurs dépenses et leurs charges et profiter de quelques moments d'escapade, ils ont opté pour l'organisation de pique-niques et certains ont carrément réduit la durée de leurs vacances. Il faut dire que l'inflation n'est pas le seul facteur derrière le bouleversement des habitudes touristiques, la crainte des fortes chaleurs et le surtourisme y ont également contribué.

D'autre part, Paris a enregistré une augmentation de 14,1 % du taux de réservation par rapport à l'an passé. Les clientèles étrangères, particulièrement les Canadiens, les Espagnols et les Américains, étaient plus nombreuses qu'en 2022.

Par ailleurs, les experts du tourisme espèrent une meilleure fin de saison pour août et septembre en termes de réservations. Selon une enquête de YouGov, deux Français sur trois envisagent de partir en vacances à cette période. Le calendrier scolaire favorable et les événements sportifs, tels que la Coupe du monde de Rugby en septembre, pourraient justifier cette tendance.