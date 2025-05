Taxe foncière 2025 : qui peut bénéficier de l’abattement de 100 euros pour les seniors ?

La taxe foncière reste une charge importante pour les propriétaires, malgré les réformes récentes. En 2025, un nouvel abattement fiscal profite aux seniors âgés de 65 à 75 ans sous conditions de ressources. Un coup de pouce bienvenu dans un contexte de hausse des dépenses locales.

Les personnes âgées de 65 à 75 ans peuvent désormais bénéficier d’un abattement de 100 euros sur leur taxe foncière, sous réserve de respecter les nouveaux plafonds fiscaux. Pour une personne seule, le revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser 12 704 euros, avec une majoration de 3 393 euros par demi-part supplémentaire. Par exemple, un couple peut prétendre à cet avantage si son RFR reste inférieur à 19 490 euros.

Une exonération totale de la taxe foncière pour les plus de 75 ans

Au-delà de cet abattement, les seniors de plus de 75 ans peuvent prétendre à une exonération complète de la taxe foncière, sous les mêmes conditions de ressources. Cette mesure vise à protéger les retraités les plus vulnérables, particulièrement ceux vivant avec des pensions modestes ou bénéficiant d’allocations telles que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Cependant, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui reste due.

Les plafonds fiscaux varient selon les départements. Par exemple, en Guyane et à Mayotte, le RFR maximal est fixé à 15 409 euros pour une part, contre 12 704 euros en métropole. Ces différences reflètent les spécificités locales et le coût de la vie dans ces territoires. Les seniors doivent donc vérifier leur éligibilité en fonction de leur localisation et de leur quotient familial.

Une fiscalité locale sous surveillance

Ces ajustements interviennent dans un contexte où les taxes locales continuent de peser lourdement sur les ménages. Si la taxe d’habitation a été supprimée pour les résidences principales, la taxe foncière reste incontournable. Son calcul, basé sur la valeur locative des biens, a conduit à des augmentations significatives ces dernières années, en particulier pour les résidences secondaires.

Cet abattement représente une aide précieuse pour les seniors éligibles, leur permettant de réduire leurs charges fiscales. Toutefois, il est essentiel de réaliser les démarches nécessaires pour en bénéficier. Les propriétaires concernés doivent vérifier leur avis d’imposition et, si besoin, contacter leur centre des impôts pour s’assurer de l’application correcte de cet avantage.

Avec ces nouveaux plafonds et dispositifs, l’État cherche à répondre aux besoins des retraités aux revenus modestes, tout en maintenant une fiscalité locale adaptée aux réalités économiques des territoires.