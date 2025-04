Aspa 2025 : voici le nouveau seuil de recouvrement en cas de décès

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, le dispositif d’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) connaît des ajustements majeurs. Cette aide financière, essentielle pour de nombreux retraités modestes, peut être récupérée sur la succession du bénéficiaire après son décès. Les nouvelles règles introduisent des seuils plus élevés et des exceptions pour certains actifs, reflétant une volonté de mieux équilibrer le dispositif entre soutien social et financement public.

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), souvent appelée minimum vieillesse, apporte un soutien crucial aux retraités aux revenus modestes. En contrepartie, l’État peut récupérer les sommes versées sur la succession du bénéficiaire après son décès. En 2025, de nouveaux seuils et règles de recouvrement entrent en vigueur, apportant davantage de souplesse pour certaines situations spécifiques.

Ainsi, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, le seuil de recouvrement de l’ASPA a été revalorisé pour mieux protéger les successions modestes. En métropole, ce seuil est désormais fixé à 107 616,60 euros, comme l’indique Service-public.fr, contre 150 000 euros dans les territoires d’outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique, et La Réunion.

Concrètement, seule la partie de l’actif net successoral dépassant ce seuil peut être réclamée par l’État ou les caisses de retraite. Cette mesure permet de préserver une partie significative du patrimoine familial, en particulier pour les héritiers aux ressources limitées.

Le dispositif exclut du recouvrement de l’Aspa les biens agricoles

Le montant récupérable sur la succession est également encadré. En 2025, il est fixé à 8 387,93 euros par an pour une personne seule et à 11 221,78 euros pour un couple. Ces plafonds tiennent compte des sommes perçues tout au long de la vie du bénéficiaire, assurant une certaine équité entre les familles.

Pour calculer l’actif net successoral, les dettes du défunt sont déduites de la valeur totale des biens, comme l’explique Moneyvox. Les dons ou primes d’assurance-vie jugées excessives peuvent être réintégrées dans le calcul, afin de prévenir les abus et garantir un recouvrement juste.

Pour encourager les retraités du monde rural à solliciter l’Aspa sans crainte de compromettre leur patrimoine, le dispositif exclut du recouvrement les biens agricoles tels que les terres, le cheptel et les bâtiments d’exploitation. Ces actifs essentiels à la production ne sont pas pris en compte dans le calcul de la succession.

En outre, le recouvrement peut être différé dans certaines situations. Cela concerne les conjoints survivants, partenaires pacsés, concubins ou héritiers âgés de plus de 65 ans (ou invalides) qui étaient à la charge du bénéficiaire au moment de son décès.