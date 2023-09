Taxe foncière : voici comment repousser d’une semaine la date limite de paiement

Partager sur : 63 Partages Facebook

Les contribuables doivent régler la taxe foncière, obligatoire pour tous les propriétaires immobiliers, avant le 16 octobre. Cependant, ceux qui optent pour le paiement en ligne ou qui sont inscrits au prélèvement automatique à l'échéance peuvent ajouter ce délai d'une semaine.

Hormis une minorité, l'ensemble des propriétaires ont récemment reçu leurs avis de taxe foncière. À rappeler que cet impôt a subi une revalorisation de l'ordre 7,1% au niveau local. Une hausse record due principalement à l'inflation et la hausse des valeurs locatives cadastrales, en plus de la décision d'actionner le levier fiscal, prise par 4 800 municipalités.

C'est notamment le cas de la mairie de Paris, qui a choisi d'appliquer une hausse de +52 % sur sa taxe foncière, de Grenoble (Isère) avec un taux de +24,4 % et de Meudon avec +31,5 %. Toutefois, si ces décisions profitent aux municipalités, il va sans dire qu'elles impactent lourdement les propriétaires.

La date limite de paiement de la taxe foncière fixée au 16 octobre

Les propriétaires de logement ont donc jusqu'au 16 octobre pour payer la note salée de la taxe foncière de cet automne. Cette date limite concerne les propriétaires dont le montant de la taxe ne dépasse pas les 300 euros, ainsi que ceux qui n'ont pas recours aux moyens de paiement dématérialisés. En revanche, les propriétaires pour qui la taxe dépasse 300 euros n'ont d'autre choix que de procéder au paiement « sur l’application mobile impots.gouv en scannant le QR présent sur votre avis », précise Bercy.

Par ailleurs, la date limite pour activer le prélèvement à l'échéance, soit le prélèvement automatique de la taxe foncière, est fixée au 30 septembre. Par conséquent, pour simplifier la procédure, il est recommandé d'activer le plus tôt possible le prélèvement automatique. De plus, ce mode de paiement ainsi que le paiement en ligne offrent tous deux un délai supplémentaire de 5 jours. Les contribuables qui choisissent ces deux solutions pour s'acquitter de la taxe foncière auront alors jusqu'au 21 octobre pour régler leur facture.