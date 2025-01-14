La semaine de quatre jours : un progrès ou une intensification du travail ?

La semaine de quatre jours suscite un intérêt croissant dans les entreprises françaises et à l’international. Souvent présentée comme un levier pour améliorer le bien-être au travail et la productivité, elle fait toutefois l’objet de nombreuses interrogations. Temps de travail inchangé, intensification des tâches, organisation flexible : ce modèle est-il réellement bénéfique pour les salariés et les employeurs ?

Souvent perçue comme une avancée majeure, la semaine de quatre jours continue de gagner en popularité auprès des entreprises et des salariés. Mais au-delà de son image de progrès, ce dispositif cache des paradoxes. Une récente étude met en lumière les limites de cette organisation du temps de travail.

En France, la semaine de quatre jours concerne encore une minorité : environ 10 000 salariés y étaient soumis en 2023, selon le ministère du Travail. Soutenue par des figures médiatiques comme Laurent de la Clergerie, fondateur du groupe LDLC, elle est souvent présentée comme une solution idéale pour concilier travail et vie privée. Pourtant, comme le souligne Pauline Grimaud dans sa recherche pour le CEET, les exemples d’entreprises adoptant ce modèle sont rares, et les modalités d’application très variées.

Des journées allongées pour une semaine plus courte

L’étude menée par Pauline Grimaud et publiée par The Conversation révèle que dans près de 90 % des cas, la semaine de quatre jours est mise en place sans réduction réelle de la durée hebdomadaire de travail. Au contraire, elle repose sur une compression des heures : les salariés effectuent des journées de 8h45 à 9h45, sans inclure les pauses, atteignant une amplitude journalière de 10 heures. Cette intensification du rythme de travail peut conduire à une fatigue accrue, contrebalançant les bénéfices espérés d’un jour de repos supplémentaire.

La flexibilité reste au cœur du dispositif, avec des ajustements selon les secteurs. Dans l’industrie et les services, par exemple, des semaines modulées permettent de répondre aux variations d’activité, allant jusqu’à des semaines de six jours sans heures supplémentaires. Cette organisation, bien qu’avantageuse pour les entreprises, limite souvent l’impact positif pour les salariés, notamment en matière de bien-être.

La semaine de quatre jours assure-t-elle un équilibre vie privée-vie professionnelle ?

Contrairement aux promesses, la semaine de quatre jours ne garantit pas toujours un meilleur équilibre. Dans certains secteurs, notamment les services, les salariés voient leurs jours de repos répartis de manière irrégulière, ce qui complique leur organisation personnelle. Pauline Grimaud note que, pour beaucoup, ce modèle représente davantage une intensification du travail qu’une réelle amélioration des conditions de vie.

Loin d’être une panacée, la semaine de quatre jours pose des questions fondamentales sur l’organisation du travail. Si elle permet une distance temporaire avec le travail, elle accentue également la pression et la densité des journées. En ce sens, elle incarne un progrès en trompe-l’œil, nécessitant une réflexion plus approfondie sur ses implications réelles. Alors que la semaine de quatre jours continue de susciter le débat, cette étude souligne l’importance d’évaluer précisément ses effets avant d’en faire un modèle généralisé.

