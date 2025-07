RSA : pourquoi Mayotte reçoit deux fois moins que la métropole ?

Le RSA est censé offrir un minimum vital à ses bénéficiaires, qu’ils soient en métropole ou dans les départements d’Outre-mer. Pourtant, à Mayotte, le montant de cette aide est bien inférieur à celui versé ailleurs.

Dans la quasi-totalité des départements français, le montant du RSA est fixé à 635,71 euros pour une personne seule. Cependant, à Mayotte, cette aide plafonne à 317,86 euros, soit à peine la moitié du montant appliqué ailleurs. Ce régime particulier est en vigueur depuis l’introduction du RSA sur l’île en 2012, un an après que Mayotte soit devenue un département d’Outre-mer.

Les raisons officielles de la différence dans le montant du RSA

La législation justifie cette disparité par des « adaptations aux spécificités locales », selon le décret en vigueur. Cependant, les raisons profondes semblent davantage liées à la volonté politique de limiter l’immigration dans cette île où la pression migratoire reste élevée. Cette mesure vise ainsi à éviter un afflux supplémentaire de demandeurs d’aide sociale, bien que cela impacte directement les résidents mahorais.

Ironiquement, le coût de la vie dans les Outre-mer est globalement supérieur à celui de la métropole. L’Insee a révélé que les prix à la consommation en 2022 étaient 16 % plus élevés en Guadeloupe, 14 % en Martinique et en Guyane, et 10 % à Mayotte (hors loyers). Ces écarts rendent encore plus difficile pour les habitants d’Outre-mer de subvenir à leurs besoins, augmentant le risque de précarité.

Cette disparité autour du RSA creuse les inégalités

À Mayotte, 4 373 personnes percevaient le RSA en mai dernier, selon les données de la CAF relayées par MoneyVox. Cependant, le montant réduit de l’aide et le coût de la vie plus élevé amplifient les situations de pauvreté. À titre d’exemple, pour maintenir un niveau de consommation équivalent à celui d’un ménage moyen en métropole, un ménage mahorais doit dépenser 18 % de plus, précise l’Insee.

Cette disparité dans le montant du RSA soulève des interrogations sur l’équité du système de solidarité nationale. Alors que l’aide devrait, en théorie, répondre aux besoins essentiels, elle semble mal adaptée à la réalité socio-économique des territoires ultramarins, et particulièrement à Mayotte. Une réflexion sur une revalorisation de cette aide pourrait être nécessaire pour réduire ces inégalités.

Les habitants d’Outre-mer, et plus particulièrement ceux de Mayotte, font face à un double défi : un RSA inférieur à celui de la métropole et un coût de la vie plus élevé. Une situation qui continue d’alimenter les débats sur la justice sociale dans les territoires français.