Retraite progressive : bonne nouvelle, l’accès au dispositif est désormais plus simple

La retraite progressive, qui permet de réduire son activité tout en percevant une partie de sa pension, devient plus accessible grâce à une nouvelle procédure en ligne. Cette simplification vise à encourager davantage de seniors à bénéficier de ce dispositif encore méconnu.

La retraite progressive offre une transition douce vers la retraite complète en permettant de réduire son temps de travail tout en percevant une partie de sa pension de base et complémentaire. En parallèle, les bénéficiaires continuent de cotiser, ce qui augmente leurs droits pour leur retraite définitive.

Initialement réservé aux salariés du secteur privé et à certaines professions indépendantes, ce dispositif a été élargi en septembre 2023 à des publics supplémentaires. Désormais, les fonctionnaires, les professions libérales ainsi que les salariés des régimes spéciaux tels que la SNCF ou la RATP peuvent également en bénéficier. Malgré cette ouverture, son utilisation reste limitée, avec seulement 26 824 bénéficiaires recensés en décembre 2023 pour le régime général, sur un total de 15,3 millions de retraités.

Une nouvelle procédure en ligne

Pour pallier le faible recours à ce dispositif, une solution numérique a été mise en place. Il est désormais possible de déposer une demande unique de retraite progressive via le portail Info-retraite.fr. Ce service regroupe les démarches pour tous les régimes de retraite, qu’ils soient de base ou complémentaires. L’objectif est de simplifier la procédure, souvent perçue comme complexe et décourageante par les assurés.

Avant de déposer une demande, les utilisateurs sont invités à consulter leur relevé de carrière afin de vérifier que toutes leurs activités professionnelles ont été correctement prises en compte. Ils peuvent également réaliser une simulation pour estimer la date de début et le montant de leur retraite progressive.

Encourager l’utilisation de la retraite progressive

La demande en ligne comporte plusieurs étapes. Après avoir renseigné les informations nécessaires, le système vérifie si les critères d’éligibilité sont remplis, notamment le seuil de 150 trimestres cotisés. Si toutes les conditions sont réunies, un formulaire pré-rempli est proposé, permettant de compléter les informations et d’ajouter les justificatifs demandés. Une fois validée, la demande est transmise automatiquement aux régimes concernés, et le suivi est accessible depuis le portail.

Avec la simplification des démarches et l’élargissement des publics éligibles, le gouvernement espère encourager davantage de seniors à utiliser ce dispositif. La retraite progressive constitue une solution équilibrée pour alléger la charge de travail en fin de carrière, tout en sécurisant les droits à la retraite complète.

Ce nouveau processus en ligne marque une étape importante dans la modernisation des démarches administratives, en facilitant l’accès à un dispositif encore sous-utilisé mais aux nombreux avantages pour les travailleurs.