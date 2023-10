Désormais, reprendre une activité professionnelle après la retraite donne accès à de nouveaux droits

13 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

À partir de janvier 2024, les pensions de retraite vont connaître une hausse de 5,2 %. Toutefois, cette augmentation demeure insuffisante pour assurer un bon niveau de vie aux retraités. C'est la raison pour laquelle nombre d'entre eux optent pour la reprise d'une activité professionnelle, ce qui, d'ailleurs, leur permettra désormais de profiter d'un bon nombre de droits.

Vers une pension supplémentaire pour les retraités bénéficiaires du cumul emploi-retraite

Le cumul de revenus additionnels à travers une activité professionnelle, en plus de sa retraite, a toujours été possible. Cependant, il n'était pas possible, jusque-là, de profiter d'une pension supplémentaire à travers le cumul emploi-retraite, malgré les cotisations. Mais, depuis janvier 2023, les retraités peuvent augmenter leur pension selon les droits constitués. Plus concrètement, un retraité qui aura validé l'ensemble de ses trimestres, peut continuer à travailler et bénéficiera, par la suite, d'une nouvelle pension, calculée sur la base des revenus issus de sa nouvelle activité professionnelle après la retraite.

Comment profiter du cumul emploi-retraite

Ce droit est ouvert à l'ensemble des retraités, mais sous certaines conditions. La première est l'obligation d'information, qui consiste à se rapprocher de sa caisse de retraite afin de déclarer sa reprise professionnelle. Le retraité devra alors communiquer certaines informations à propos de son nouvel emploi, à l'instar du nom de son employeur, son adresse, la date de son embauche, ainsi que le montant et la nature de son salaire.

D'autre part, avant de songer à cumuler un emploi avec sa pension retraite, il est nécessaire de répondre à certains critères. Tout d'abord, il est essentiel d'avoir atteint l'âge légal du départ à la retraite. De même, le retraité souhaitant bénéficier du cumul emploi-retraite doit avoir liquidé, au préalable, toutes ses pensions de retraite, y compris les pensions supplémentaires. Il devra également avoir validé l'ensemble de ses trimestres ou avoir atteint l'âge qui donne accès au taux plein, soit 67 ans.

Par ailleurs, il est important de noter que cette pension supplémentaire sera plafonnée à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Par conséquent, son montant ne peut pas dépasser les 2 200 euros par an, soit environs 183 euros par mois. Le retraité ne pourra donc pas profiter d'un revenu mensuel supérieur à ce montant. Pour obtenir plus d'information à propos de cette retraite supplémentaire, il est recommandé d'accéder au site https://parcours.info-retraite.fr/, sur lequel se trouvent tous les détails à propos des différents régimes de retraite. Enfin, pour bénéficier de cette nouvelle retraite, il suffit de remplir un formulaire, qui diffère en fonction du régime auquel appartient l'intéressé.