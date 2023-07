La rentrée scolaire 2023/2024 à l’épreuve de l’inflation : voici comment réaliser de belles économies sur les fournitures scolaires

La rentrée scolaire est synonyme de dépenses supplémentaires pour les parents d'élèves. Le renchérissement du coût de la vie concerne également l'achat des fournitures scolaires qui nécessitent un budget conséquent. Afin de réaliser des économies, certains parents n'hésitent pas à procéder à l'achat de ces fournitures durant la période estivale.

Comment réaliser des économies pour la rentrée scolaire ?

Bien que l'inflation soit en recul pour le troisième mois consécutif, elle reste toujours élevée, en s'établissant à 4,3 % en glissement annuel. Le renchérissement du coût de la vie n'épargne pas les Français qui ont de plus en plus de mal à faire face à l'ensemble de leurs dépenses. L'achat de fournitures pour la rentrée scolaire n'échappe pas à cette règle et peut représenter un véritable casse-tête pour certaines familles.

Certains parents n'hésitent pas à s'acquitter de ces achats durant la période estivale afin de pouvoir bénéficier de prix plus cléments. D'autres astuces existent également dans le but d'alléger la facture des fournitures scolaires, telles que la seconde main, les achats groupés, ou encore le fait de faire le tri dans ses propres affaires.

Le tri est un moyen efficace pour réaliser des économies lors d'une rentrée scolaire. Il s'agit de conserver à la fin de l'année scolaire ce qui peut être conservé et utilisé pour la rentrée suivante. Un cartable ou une trousse en bon état et des stylos qui fonctionnent toujours sont autant d'articles pour lesquels vous n'aurez pas à débourser pour la rentrée.

Certes, certains enfants refusent toutefois catégoriquement de réutiliser leurs vieilles affaires scolaires. Cependant, il est possible de rapporter un vieux cartable ou une vieille trousse en magasin. Nombreux sont, en effet, les magasins qui acceptent de reprendre ces fournitures en échange de quelques euros ou de bons d'achat à dépenser pour l'achat de nouveaux articles scolaires.

Les achats groupés et la seconde main

Les achats groupés sont une autre astuce permettant de réaliser des économies. Organisés par des associations de parents d'élèves, ces achats permettent de négocier de meilleurs prix en effectuant des commandes importantes. Ces achats peuvent permettre jusqu'à 20 ou 30 % de réductions.

L'astuce la plus évidente pour économiser lors de la rentrée scolaire reste évidemment la seconde main. Si cette opportunité était assez mal vue par le passé, elle connaît aujourd'hui un véritable essor. Elle permet de réaliser des économies tout en donnant une seconde vie à un objet en très bon état. La seconde main permet ainsi de réaliser de belles économies sur des objets dont l'état est satisfaisant, mais dont les enfants se seraient lassés.

À l'image d'Emmaüs, certaines associations proposent chaque année des ventes d'articles scolaires de seconde main à des prix très bas. Ces fournitures sont parfois des dons ou des invendus récupérés auprès des grandes surfaces. L'achat d'articles de seconde main est un acte à la fois économiquement profitable et écologique.