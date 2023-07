France : les prix des voitures électriques d’occasion en baisse

De nombreux automobilistes qui souhaiteraient acquérir des voitures électriques hésitent à sauter le pas en raison de considérations financières. Peut-être seront-ils encouragés par la baisse récente connue par les prix des occasions de ce type de véhicules.

En effet, le prix des véhicules électriques et hybrides ont connu une baisse significative et laissent entrevoir un fort rebond de leur demande.

Le prix des voitures électriques en forte baisse sur un an

Le site spécialisé dans la vente de voitures d'occasion, La Centrale, a récemment fait part d'une baisse des prix de l'occasion. Les véhicules de seconde main, tous types de moteurs confondus, ont en effet connu une baisse de prix de 0,3 % en France.

Si la baisse des prix des voitures d'occasion concerne aussi les moteurs thermiques, elle est beaucoup plus marquée en ce qui concerne les véhicules électriques et hybrides. Le prix médian pour l'acquisition d'un véhicule de ce type a en effet connu une chute de 5,7 % depuis le début de l'année. La baisse est encore plus importante, de l'ordre de 11 %, si on la compare aux prix de décembre 2022.

Voici de quoi ravir celles et ceux qui ont toujours rêvé de s'offrir une voiture d'occasion. S'ils pouvaient être rebutés par le prix d'achat de ce type de véhicules, il semblerait que l'électrique d'occasion soit désormais à la portée d'un nombre de bourses croissant.

Certains modèles d'occasion connaissent une chute encore plus important de leur prix d'achat. C'est le cas de la Renault Zoé qui voit son prix plonger de 15 % alors que ce modèle n'est mis en vente que depuis deux mois. De manière générale, les voitures électriques et hybrides sont en tête du classement des véhicules dont le prix d'achat a connu les baisses les plus importantes sur la dernière année.

Une baisse des prix qui s'explique par l'accumulation de stocks

Les experts voient cette baisse des prix sur le marché de l'électrique d'occasion comme un retour à la normale. David Gaist est le PDG du groupe GCA, le premier revendeur de Toyota et Lexus en France. Il attribue ces baisses de prix à l'accumulation de stocks importants de véhicules électriques en rance. Ces derniers ont en effet récemment augmenté de 30 à 40 %.

Rappelons que plus un produit existe en quantités abondantes, plus son prix a tendance à diminuer. Cette règle semble ainsi se vérifier en ce qui concerne les voitures électriques d'occasion. L'intérêt des consommateurs pour ce type de véhicules a ainsi conduit à leur production massive et donc à la baisse de leurs prix. Cette tendance devrait être appelée à se maintenir au cours des prochains mois.