Rentrée 2023-2024 : la bourse des étudiants élargie et revalorisée, voici ses nouveaux montants

À partir de la rentrée, la bourse des étudiants sera revalorisée et ses conditions d'attribution seront assouplies. Ces changements permettront à 35 000 nouveaux étudiants de bénéficier de cette subvention. Ces mesures marquent la première phase de la réforme des bourses étudiantes envisagée par le gouvernement, qui sera suivie d'une seconde phase à la rentrée 2024.

« C’est la plus forte revalorisation depuis la création de l’échelon 0 bis en 2013 », a indiqué Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. Et pour cause, la révision à la hausse de la grille d'éligibilité de 6 % ouvre la voie à un plus grand nombre d'étudiants pour bénéficier d'une bourse Crous. Cette année, 35 000 étudiants issus des classes moyennes se verront attribuer le statut de boursiers, ce qui les positionnera à l'échelon 0 bis dès la rentrée. Ces bénéficiaires recevront une allocation mensuelle de 145 euros, alors qu'auparavant, ils n'étaient pas éligibles pour une bourse. Jusqu'à présent, seuls leurs frais d'inscription étaient couverts par le biais de leur bourse Crous.

Par ailleurs, il est prévu une augmentation de 37 euros par mois pour tous les échelons du barème. Pour les étudiants boursiers résidant dans les régions d'outre-mer, un supplément de 30 euros sera octroyé. Environ 140 000 étudiants devraient être promus à l'échelon supérieur. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, la simple transition vers cet échelon supérieur devrait entraîner une élévation du montant de leur bourse, passant de 66 à 127 euros par mois. Cette augmentation est plus que bienvenue, dans un contexte où le coût de la rentrée estudiantine dépasse les 3 000 euros par élève.

L’augmentation de la bourse parviendra-t-elle à contrer l’inflation ?

Selon le site du Service public, « il s'agit d'une augmentation correspondant à l'inflation, pour ce qui concerne l'échelon le plus élevé. Et une augmentation de 34% pour le premier échelon, dont la bourse est moins élevée et qui bénéficie ainsi d'une aide plus conséquente ». Outre la bourse Crous, les étudiants peuvent bénéficier d'autres avantages tels que l'exonération de la CVEC, la possibilité de se procurer un repas Crous à un euro et la priorité dans l'affectation d'un logement Crous.

Pour l'année 2023, les projections de la Fage et de l'Unef révèlent une rentrée estudiantine marquée par des défis financiers. Les deux syndicats pointent du doigt une inflation galopante et une précarité grandissante qui s'annoncent pour bon nombre de jeunes. D'après le 21ᵉ rapport annuel de la Fage, le coût de cette rentrée grimpe au-delà des 3 000 euros. Cette flambée est principalement attribuée à une hausse significative de 8,88 % des dépenses de subsistance, directement liée à l'impact de la crise sociale et géopolitique actuelle, entraînant ainsi une inflation record.