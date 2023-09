Réforme des retraites : quelle pension pour 2 000 euros de salaire ?

Partager sur : 1 Partage Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Plus

Alors que la réforme des retraites est officiellement entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre, beaucoup de Français concernés par un prochain départ à la retraite se trouvent en situation d'incertitude. En cause, la détermination du montant de la pension de retraite suit des critères rigoureux, voire flous, basés notamment sur le revenu mensuel.

La France fait face à des changements importants dans sa croissance démographique. Elle est essentiellement caractérisée par une espérance de vie croissante et une population vieillissante. Ce sont donc les retraités qui occupent la part la plus importante. À côté de cela, le pays est confronté à une baisse notable du nombre de cotisants pour les retraites. Dans les années 70, il y avait 3,8 cotisants pour chaque retraité, alors qu'aujourd'hui ce chiffre est tombé à 1,7.

La question des pensions de retraite a été un élément central de la dernière campagne électorale d'Emmanuel Macron. L'une des mesures phares proposées et appliquées, plus tard, par la voie du 49.3 est le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Toutefois, si pour certains spécialistes, les implications financières de cette réforme, très controversée, ne seront manifestes qu'après une période de 43 ans de cotisations, pour le Comité de suivi des retraites, ses effets positifs n'auront lieu ni à court ni à long terme. Dans son 10ᵉ avis rendu public le 13 juillet dernier, le comité en question explique que la réforme pourrait, en réalité, entraîner plus de coûts que le système précédent.

Le calcul de la pension de retraite

En attendant de mesurer l'impact de la réforme, les Français cherchent à comprendre les subtilités du nouveau système de pension de retraite. Plusieurs critères sont à considérer, mais heureusement, des simulateurs en ligne sont disponibles pour aider les futurs retraités à calculer précisément le montant de leur pension. Généralement, celle-ci est calculée sur la base des 25 meilleures années de salaires, qui n'ont pas besoin d'être consécutives.

Obtenir le taux plein nécessite, par ailleurs, de satisfaire à d'autres critères, comme le nombre de trimestres cotisés. Ce chiffre varie en fonction de votre année de naissance. Par exemple, pour une personne née après 1973, il faudra avoir cotisé au moins 172 trimestres pour bénéficier du taux plein. Dans ce cas, si la personne a un salaire de 2 000 euros, elle peut s'attendre à une pension d'environ 1 493 euros par mois.

Mais il y a d'autres variables à prendre en compte et qui peuvent considérablement influencer le montant final de la pension, notamment la situation familiale, les différents secteurs d'emploi dans lesquels vous avez travaillé, et même l'âge auquel vous décidez de prendre votre retraite.