Énergie : les prix du fioul domestique s’envolent partout en France

Les prix du fioul domestique continuent de grimper en France, portés par une demande accrue due à la vague de froid actuelle. Malgré une relative stabilité des cours du pétrole, cette hausse inquiète les consommateurs et met en lumière des disparités régionales significatives.

Ce mercredi 15 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,193 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,212 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont en nette progression, la hausse est d’environ 13 euros par 1 000 litres par rapport aux tarifs affichés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,192 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour progresse de près de quatre euros par commande 1 000 litres par rapport aux prix constatés durant le début de semaine. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 202 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée, le prix du jours est en hausse de 43 euros pour un achat de 1 000 litres par rapport aux tarifs enregistrés au cours des derniers jours.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mercredi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce mercredi, avec 1 163 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Lorraine que le prix est le plus haut de France, avec 1 223 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Lorraine est de 60 euros par achat de 1 000 litres.

Malgré une récente stabilité des prix du pétrole brut sur les marchés internationaux, les prix du fioul domestique en France continuent leur ascension. Cette flambée s’explique principalement par une forte demande, alimentée par la vague de froid qui s’abat sur le pays. Avec des températures largement inférieures aux normales saisonnières, de nombreux foyers se tournent vers le fioul pour chauffer leurs habitations, exerçant une pression accrue sur l’offre. Ce déséquilibre entre une demande en hausse et une capacité d’approvisionnement limitée entraîne une hausse marquée des tarifs, impactant directement le budget des ménages.