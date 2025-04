Prime carburant 2025 : qui sera concerné par la hausse ?

Le gouvernement revoit à la hausse les aides liées aux déplacements professionnels dès 2025. De la prime carburant aux forfaits pour les mobilités durables, ces dispositifs s’inscrivent dans une double dynamique : accompagner le pouvoir d’achat des salariés tout en encourageant des solutions respectueuses de l’environnement.

Le plafond d’exonération fiscale de la prime carburant passera de 200 à 300 euros par an dès janvier 2025. Cette hausse marque un retour à une aide plus substantielle pour les trajets domicile-travail, après une baisse en 2024. Bien qu’en retrait par rapport au pic temporaire de 400 euros observé en 2022 et 2023 en raison de la flambée des prix du carburant, cette revalorisation offre un soutien aux salariés.

Cependant, cette prime n’est pas automatique. Sa mise en place dépend des accords au niveau de l’entreprise ou de la branche. Tous les véhicules sont éligibles, qu’ils soient thermiques, hybrides ou électriques, mais les modalités d’attribution restent à la discrétion des employeurs.

Outre la prime carburant, celle de recharge des batteries augmente aussi

Pour favoriser l’adoption des véhicules électriques, le plafond d’exonération fiscale pour la prime de recharge des batteries passe de 500 à 600 euros par an. Cette mesure, qui s’inscrit dans les objectifs climatiques du gouvernement, vise à réduire les coûts pour les salariés propriétaires de voitures électriques. Ce coup de pouce supplémentaire est destiné à encourager une électrification accrue du parc automobile en France, un levier clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le plafond combiné entre le forfait mobilités durables et les abonnements aux transports en commun augmentera de 800 à 900 euros par an. Ce dispositif vise à promouvoir des modes de déplacement plus écologiques, comme le vélo, la marche ou le covoiturage. Les salariés adeptes de ces pratiques pourront ainsi bénéficier d’une aide financière accrue. En mettant en avant les solutions à faible empreinte carbone, cette mesure participe à une transition vers des alternatives plus durables et accessibles.

Prime carburant, forfait mobilités… Une dynamique pour le pouvoir d’achat et l’écologie

Ces nouvelles dispositions traduisent un double engagement : soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en orientant leurs choix vers des pratiques écologiques. En augmentant les plafonds d’exonération et en diversifiant les aides, le gouvernement encourage à la fois les économies personnelles et les efforts collectifs en matière de développement durable.

Alors que les coûts de transport restent une préoccupation majeure pour de nombreux Français, ces évolutions représentent une opportunité pour optimiser leurs dépenses tout en contribuant à un avenir plus vert. Les employeurs, quant à eux, sont invités à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de ces dispositifs.