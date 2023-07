Prêt immobilier 2023 : les secrets pour obtenir le meilleur taux en période de réticence bancaire

Naviguer dans le marché immobilier actuel peut être complexe. Les institutions bancaires sont de plus en plus réticentes à accorder des prêts immobiliers, avec plus de la moitié des demandes qui se voient refusées. Pour augmenter ses chances de succès, il faut suivre certains conseils de spécialistes qui permettront d'optimiser son taux pour un investissement rentable ou des mensualités abordables.

Prêt immobilier : l'impératif d'un emploi stable

Tout d'abord, la condition sine qua non pour obtenir n'importe quel prêt, c'est d'avoir un emploi stable. Les banques préfèrent les contrats à durée indéterminée d'une certaine ancienneté. Si vous ne répondez pas à ce critère, votre demande risque d'être refusée. L'autre point crucial, c'est votre niveau d'endettement. La législation française limite le taux d'endettement à 35 % de vos revenus. Si vous avez déjà des crédits en cours, cela réduira la somme que la banque sera disposée à vous prêter.

Il est donc judicieux de rembourser vos dettes avant de faire une demande de prêt immobilier. En outre, il est recommandé d'avoir une gestion financière saine, sachant que les établissements bancaires examineront vos relevés bancaires des trois derniers mois. Si vous avez souvent des découverts ou des frais d'intervention pour dépassement de découvert autorisé, cela jettera le doute sur votre capacité à rembourser le prêt. Il est donc essentiel de bien gérer vos finances avant de faire une demande de prêt immobilier.

Autres astuces pour optimiser son taux