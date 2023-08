Vacances 2023 : quelles sont les plages les plus déconseillées de France ?

Le littoral français compte au total 1 800 plages. À première vue, la plupart présentent une eau claire et propre qui semble parfaitement adaptée à la baignade. Pourtant, nombre d'entre elles sont infestées de bactéries.

Quatre catégories de plages

Le Figaro a repris des données du ministère de la Santé afin de déterminer les plages les moins propres de France. Certaines d'entre elles ont une eau très chargée en bactéries, comme l'Escherichia coli, qui peut provoquer des maux de ventre, des gastro-entérites, voire des problèmes de santé plus sérieux.

Des contrôles sont effectués de manière régulière pour déterminer la qualité des eaux de baignade. Ces eaux sont classifiées en quatre catégories : excellente, bonne, suffisante et insuffisante. Ces contrôles font ressortir que cinq plages, qui sont les seules dans leur commune, à avoir une qualité d'eau jugée « insuffisante ». Il s'agit de Bourcefranc-le-Chapus (Nouvelle-Aquitaine), Coudeville-sur-Mer (Normandie) et trois plages bretonnes : Saint-Brieuc, Saint-Michel-en-Grève et Lanildut. Cette qualité de l'eau, dite « insuffisante » est synonyme d'un taux de bactéries plus élevé, mais n'implique pas une fermeture de plage pour autant.

S'agissant des côtes méditerranéennes, huit plages ont une qualité d'eau insuffisante. Elles se situent à Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Menton, Marseille, ainsi que deux à Bandol et Antibes. Notons qu'en Corse et en Occitanie, aucune plage ne présente une qualité d'eau insuffisante.

Les plages de la côte Atlantique

En Bretagne, onze plages présentent la même qualité d'eau, à savoir les trois de Saint-Brieuc, Lanildut et Saint-Michel-en-Grève. Rappelons qu'un décès y a eu lieu en 1989 à cause des algues vertes. Les plages de Saint-Malo, Concarneau et Plounéour-Brignogan-plage présentent, en revanche, une qualité d'eau jugée excellente.

Plus au sud, en Nouvelle-Aquitaine, quatre plages ont une qualité d'eau insuffisante. Deux se situent à Port-des-Barques, tandis que les deux autres sont celles de Bourcefranc-le-Chapus et celle de Fouras. Dans des villes réputées, comme Bidart, Saint-Jean-de-Luz, Royan, Arcachon, Lacanau ou encore Lège-Cap-Ferret, les plages sont toutes classées comme excellentes.

En Normandie et dans les Hauts-de-France, trois plages sont à éviter. Il s'agit de Coudeville-sur-Mer, ainsi que deux des quatre plages d'Agon-Coutainville, dans la Manche. Les Hauts-de-France disposent de peu de plages, mais la majorité présente une qualité d'eau « suffisante ». Les plages les plus propres de la région sont celles du Calvados.