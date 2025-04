Nouveau standard pour évaluer les téléviseurs : l’indice de durabilité remplace désormais celui de réparabilité

Depuis le 8 janvier 2025, les téléviseurs doivent afficher un indice de durabilité à la place de l’indice de réparabilité. Ce nouveau critère évalue à la fois la réparabilité et la longévité des appareils. Plus complet, il doit mieux guider les consommateurs dans leurs achats et s’étendra progressivement à d’autres équipements.

L’indice de durabilité introduit un nouveau standard pour évaluer les produits électroniques. Appliqué d’abord aux téléviseurs, il prend en compte des critères élargis comme la résistance à l’usure et la disponibilité des pièces détachées. Un outil conçu pour mieux informer les consommateurs tout en réduisant les déchets électroniques.

Instauré par la loi Agec, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité depuis janvier 2025. Contrairement à son prédécesseur, il évalue non seulement la capacité de réparation, mais aussi la fiabilité et la longévité des produits. Parmi les critères retenus, figurent la facilité de démontage des composants, comme la dalle des téléviseurs, et la disponibilité des pièces détachées, incluant leur coût. S’ajoutent à cela les garanties logicielles, telles que les mises à jour prévues pour le produit, ainsi que la résistance à l’usure et la solidité des matériaux.

Le score final est noté sur 10 et accompagné d’un code couleur, allant du rouge pour les notes inférieures à 1,5, au vert pour celles dépassant 9,5. Cette présentation vise à offrir une lecture rapide et intuitive aux consommateurs, directement sur l’appareil ou en ligne, au même titre que le prix.

Pour l’instant, seuls les téléviseurs sont concernés par cette mesure, mais les lave-linge suivront dès avril 2025, comme le rapporte l’UFC que choisir. Ce nouvel indice inclura alors des paramètres spécifiques à ces appareils, comme la facilité de démontage des pièces ou la qualité des composants utilisés. Les smartphones et tablettes, initialement envisagés, ne sont pas inclus dans ce dispositif à la suite d’un avis défavorable de la Commission européenne. Ces produits feront cependant l’objet d’une étiquette énergétique distincte dès juin 2025, axée sur des critères comme la durabilité des batteries ou la résistance aux chutes.

L’indice de durabilité est conçu pour lutter contre l’obsolescence programmée. Aujourd’hui, près de deux appareils électroménagers sur trois ne sont pas réparés, bien qu’ils puissent être fonctionnels. En rendant cette information accessible, l’objectif est d’encourager les fabricants à produire des biens plus robustes et de responsabiliser les consommateurs. Ce dispositif s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, en favorisant la réduction des déchets électroniques et en prolongeant la durée de vie des produits. Inspiré du Nutri-score, l’indice de durabilité pourrait devenir un critère clé pour des choix d’achat plus responsables.