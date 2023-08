Où passent nos ministres leurs vacances d’été ?

Ce mois d'août est la période durant laquelle les membres du gouvernement sont autorisés à prendre trois semaines de vacances. En plus de l'exigence de la disponibilité, toutes les destinations ne leur sont pas autorisées. Ils doivent, en effet, se trouver à deux heures au maximum d’une préfecture et rester, si possible, sur le territoire français.

Des vacances sous conditions pour les ministres

Les trois premières semaines de ce mois d'août seront mises à profit par les ministres pour s'échapper et se reposer. Matignon leur impose, cependant, de choisir une destination « compatible » avec leurs responsabilités. Le retour est prévu pour le 23 août pour le Conseil des ministres de rentrée. Le Figaro révèle que le sud-est de la France est l’une des destinations les plus prisées par les membres du gouvernement. Le président a rejoint le Fort de Brégançon depuis samedi dernier. La Première ministre, Elisabeth Borne, se trouvera aussi dans le Var.

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay, seront accueillis dans les Alpes-Maritimes voisines. De même, la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, se rendra dans les Alpes-de-Haute-Provence, après avoir effectué un passage en Corse. Pour leur part, le ministre des Transports, Clément Beaune, et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont choisi l'Île de Beauté.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, débutera, pour sa part, ses vacances par une semaine à Chamonix, en Haute-Savoie, avant de se rendre à Saint-Pée-sur-Nivelle, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, sera à quelques kilomètres de là, sur la côte basque.

Gérald Darmanin passera son congé en Polynésie

De son côté, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Frank Riester, séjournera à Nernier, en Haute-Savoie. Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer, sera en Haute-Loire, tout comme Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, qui se trouvera au Puy-en-Velay. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, rejoindra, quant à elle, la Haute-Saône. En ce qui concerne Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, elle alternera entre les Alpes et la Normandie.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se rendront en Polynésie pour assister à l’une des étapes du circuit professionnel du Championnat du monde de surf, le « Tahiti Pro ». Ils auront l'occasion de rencontrer les responsables locaux pour faire un point sur les progrès des travaux nécessaires à l'organisation des épreuves prévues lors des Jeux olympiques de Paris 2024 dans le Pacifique. Après son retour, Gérald Darmanin prendra quelques jours de repos à Marseille.