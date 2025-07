Météo de la semaine : vents violents, neige, froid… Un réveillon du Nouvel An sous un temps chaotique

Pour le passage à la nouvelle année, la météo en France s’annonce tumultueuse. Après une période calme en décembre, les conditions se dégradent à partir du réveillon avec des pluies, du vent fort et un retour marqué de la neige en montagne. Une transition météorologique qui marquera les premiers jours de janvier.

Le 31 décembre, le temps restera gris et calme pour la majeure partie du pays. Cependant, dans l’après-midi, une perturbation commencera à toucher les côtes de la Manche avec des pluies et un vent se renforçant progressivement. Cette dégradation s’étendra dans la nuit, annonçant un Nouvel An agité pour le nord et l’ouest de la France.

Près de la Méditerranée, l’ambiance restera globalement sèche mais brumeuse, avec un ciel voilé. En montagne, le temps calme dominera encore avant l’arrivée des précipitations neigeuses prévues pour les jours suivants.

Un Nouvel An sous une météo agitée

Le 1er janvier 2025, la perturbation s’intensifiera et gagnera les deux tiers nord du pays. Des pluies modérées à fortes traverseront ces régions, accompagnées d’un coup de vent significatif. Les rafales pourraient atteindre localement 80 à 100 km/h, rendant les déplacements difficiles et nécessitant une vigilance accrue pour les usagers de la route.

Dans le sud, les conditions seront plus douces avec un vent marin apportant des grisailles, notamment autour de la Méditerranée. Le 2 janvier, les précipitations descendront vers le sud et se transformeront en neige sur les massifs montagneux. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura et les Vosges verront d’importants cumuls de neige au-dessus de 1000 mètres, avec une limite pluie/neige qui pourrait baisser jusqu’à 500 mètres dans la soirée.

Ces conditions hivernales raviront les stations de ski, mais demanderont prudence pour les voyageurs en altitude. En plaine, les averses se succéderont dans une ambiance toujours ventée, tandis que la Méditerranée fera face à des rafales atteignant 90 à 100 km/h sous mistral et tramontane.

Une météo hivernale pour la nouvelle année

Le 3 janvier, le froid s’intensifiera avec des températures hivernales et un vent persistant, notamment près de la Méditerranée et en Corse. Dans l’est, la neige continuera de tomber à basse altitude, tandis que l’ouest bénéficiera d’un répit relatif avec un temps plus stable mais frais.

Pour ce début d’année, les Français devront composer avec une météo perturbée et contrastée. Que ce soit le vent fort dans le nord, la neige en montagne ou les rafales en Méditerranée, prudence et anticipation seront de mise pour ceux qui voyageront ou organiseront des activités en extérieur. Une météo mouvementée pour entamer 2025 sous le signe de l’hiver.