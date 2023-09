Météo France : perturbation atlantique et semaine très chaude en vue

Partager sur : 91 Partages Facebook

Décidément, l'été s'installe durablement en France. Après quelques jours de fraîcheur, la chaleur est de retour. Ce dimanche 24 septembre, le soleil dominera. Toutefois, il fera frais le matin et doux l'après-midi, excepté dans le Sud, où il fera chaud.

La France connaîtra, pour la première fois, cet automne des petites gelées blanches en rase campagne. Il fera donc très beau en cette fin de semaine, malgré quelques nuages bas et brouillards le matin dans l'est. Les températures maximales vont gagner 2 à 5°C par rapport à samedi après-midi.

Pour le début de la semaine prochaine, le temps ne va pas vraiment changer. La journée de lundi 25 septembre sera marquée par une perturbation atlantique qui concernera le nord-ouest du pays. Elle apportera des nuages et quelques gouttes éparses. Partout ailleurs, il fera très beau et chaud l'après-midi. Pour mardi 26 septembre, la perturbation atlantique atteindra les régions centrales. Toutefois, étant donné que les pressions seront élevées, cette perturbation n'apportera pas de pluie, seulement des nuages. Dans l'est et au sud, le beau temps chaud continuera.

Météo : un temps estival pendant la semaine

Mercredi 27 septembre va connaître certains changements. En effet, une perturbation, qui arrivera par l'Atlantique, va donner quelques pluies de la Bretagne aux Hauts-de-France ainsi qu'un net renforcement du vent en bord de la Manche. Pour le reste de la France, le soleil sera plus chaud, surtout des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée.

Le jeudi 28 septembre sera marqué par la montée de la perturbation arrivée de l'Atlantique la veille. Cette perturbation devra traverser une grande moitié nord de la France, d'ouest en est. Toutefois, cette perturbation sera de courte durée avec un rapide passage pluvieux accompagné d'un vent soutenu près des côtes de la Manche. Le jeudi sera également chaud du sud-ouest au centre est jusqu'en Méditerranée.

Le vendredi 29 septembre sera une journée d'été. La perturbation du jeudi disparaîtra en raison de la reprise par l'anticyclone de ses droits. Il fera beau et chaud sur les 3/4 du pays. Cependant, quelques nuages traîneront au nord de la Seine, sans aucune conséquence.

Il faut rappeler que Météo France a averti que durant la semaine du 25 septembre au 1ᵉʳ octobre, un anticyclone va progressivement se renforcer, et s'établira sur l'Europe centrale au cours du week-end. Un temps ensoleillé dominera sur l'ensemble des régions. Avec le changement de direction du flux vers le sud, les températures connaîtront une nette augmentation, dépassant largement les valeurs habituelles pour cette période. Toutefois, au nord-ouest, l'anticyclone pourrait montrer quelques signes de faiblesse, laissant la possibilité à quelques nuages et averses de se manifester.