Frais le matin, ensoleillé l’après-midi et vigilance aux orages : voici le temps qu’il fera ce samedi 23 septembre selon Météo-France

La France va connaître un temps automnal ce samedi 23 septembre 2023. Les températures seront fraiches la matinées et vont augmenter au fil du jour, annonce Météo-France. L'Hexagone sera donc ensoleillé dans sa majeur partie, mais des rafales de vent viendront déranger la quiétude de ceux qui veulent profiter du soleil.

Ce samedi 23 septembre, le temps sera donc nuageux la matinée et ensoleillé l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Toutefois, les régions bordant la Méditerranée conserveront un temps bien ensoleillé tout au long de la journée. Un temps marqué par du Mistral, de la tramontane et du vent d'ouest autour de la Corse, qui souffleront entre 60 et 70 km/h en journée, puis atteindront jusqu'à 80 à 90 km/h, notamment le Mistral, aux caps exposés en Corse en fin de journée.

Par ailleurs, sur le Limousin et vers les frontières belges, la brume et le brouillards présents au lever du jour se dissiperont rapidement. Au sud de la Garonne, quelques averses persisteront encore et seront plus fréquentes en allant vers le Piémont pyrénéen. Elles s'estomperont dès la mi-journée, mais le ciel restera très nuageux l'après-midi.

Le soleil s'installe, des orages attendues…

Le temps, sur le reste de la France, sera caractérisé par un ciel très nuageux en matinée avec quelques averses sur le Massif central et les Alpes. L'après-midi, les éclaircies gagneront du terrain et le beau temps va s'installer, même si les averses s'attarderont encore sur les frontières de l'est.

Coté températures, les minimales resteront bien fraîches avec 6 à 11 °C dans l'intérieur du pays, seulement 4 °C en Bretagne et dans les Pays de la Loire, 12 à 15 °C le long des côtes et jusqu'à 18 à 19 °C en Corse. Les maximales afficheront 16 à 21 °C en général, et 23 à 27 °C autour de la Méditerranée, prévoit Météo-France.

Il faut souligner que la région des Alpes-Maritimes fera exception à la règle ce samedi. En effet, dans cette région, en seconde partie de journée, le temps pourrait se dégrader dans le nord du département. Des orages pourraient donc avoir lieu. Météo-France a ainsi placé les Alpes-Maritimes sous vigilance jaune aux orages de 14h à 18h.

Pour le reste du mois de septembre, les prévisionnistes météo annoncent un temps chaud et sec. Après le coup de frais de ce week-end et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions, les températures vont remonter dès le début de semaine et se stabiliser pour un bon moment. La prochaine perturbation attendue ne devrait pas arriver avant la mi-octobre.