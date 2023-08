Météo France : éclaircie ou orages ? Quel week-end attend les vacanciers ?

Alors que les Français attendaient avec impatience le retour des beaux jours, voilà que des perturbations météorologiques se profilent pour cette fin de semaine. Selon Météo France, cette dégradation devrait aboutir à des pluies abondantes, des fortes rafales et des orages accompagnés de grêle.

Le mois de juillet écoulé avait des airs de mois de novembre. Le ciel français a été recouvert durant des semaines et les températures étaient largement en dessous des normales de saison. Déçus, les vacanciers qui ont opté pour le nord de la France avaient espoir que ce mois d'août serait plus clément et apporte un peu de soleil et de chaleur. Mais il faut croire que c’est trop demander, puisque dès ce jeudi, plusieurs dégradations météorologiques devraient engendrer de violents orages.

En effet, alors que Météo France avait annoncé un retour du beau temps et des températures très élevées, il est prévu qu'une évolution orageuse touche d'abord les régions de l’ouest jeudi. Une autre perturbation touchera vendredi les régions s’étendant entre les Pays de la Loire et la Belgique, mais dans une moindre mesure. Les sorties en plein air seront donc à bannir durant ce week-end. Mais le pire est encore à venir, les prévisionnistes prévoient que durant le prochain week-end, les conditions météorologiques vont encore plus se dégrader.

Météo France : deux dégradations météorologiques attendues les prochains week-ends

Dans le détail, on s’attend à ce que deux dégradations orageuses successives interviennent dans les régions qui s’étendent du sud-ouest au nord-est du pays. La dégradation de dimanche s’annonce comme la plus préoccupante, car les orages pourraient s’accompagner de grêle, de pluies localement abondantes et de fortes rafales. À l’heure où les Français s’attendaient à des températures caniculaires, il semblerait que dame Nature en ait décidé autrement. S’agissant des journées d’aujourd’hui et de demain, elles seront marquées par des nuages qui recouvriront la moitié nord de la France. Ils s’estomperont légèrement durant l’après-midi pour laisser place au soleil.

Les températures d'aujourd'hui ne dépasseront pas les 25 degrés dans le nord du pays, avec quelques averses sur le nord-est, tandis que la moitié sud sera inondée de soleil avec des températures allant de 25 à 30 degrés. La journée de demain sera similaire, selon Météo France, avec des nuages recouvrant la moitié nord-est durant la matinée, mais des températures plus élevées durant l’après-midi. Il fera entre 16 et 22 degrés le matin et entre 22 et 36 degrés l’après-midi.