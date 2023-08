Alerte : après la tempête Patricia et la neige, Météo France annonce des températures « vertigineuses » pour cette semaine, voici les zones concernées

Alors que les températures étaient largement en dessous des normales de saison ces quinze derniers jours, on devrait assister à une hausse record des minimales dans la semaine à venir. Météo France prévoit, en effet, des températures « vertigineuses » à compter de lundi 7 août, après la dépression Patricia, responsable du mauvais temps dans l'Hexagone

Un grand écart de températures

Le temps devrait commencer à s'éclaircir à partir de ce dimanche 6 août. Le mercure commencera à grimper dès lundi, tout en restant sous les normales de saison. « Mardi et mercredi par contre, le soleil domine(ra) partout et le mercure grimpe (ra) vertigineusement pour atteindre plus de 35 °C dans la moitié sud », prévient Météo France. Le nord de la France, qui a connu un début août perturbé, devrait également retrouver des températures dignes d'un mois d'août en milieu de semaine.

L'été 2023 connaît ainsi de larges variations de températures et de conditions météorologiques. Un anticyclone est, en effet, attendu au-dessus de la France à partir de lundi prochain. Il fera remonter de l'air particulièrement chaud depuis l'Afrique. Ainsi, dès mardi, la barre des 30 degrés sera franchie au sud de la Garonne et du Languedoc à la Provence.

« Chaud devant ! Les climatosceptiques en PLS ce matin en découvrant les prévisions de la semaine prochaine… Blague à part, nous nous dirigeons vers un bon coup de chalumeau avec plus de 40 °C possibles mercredi dans le sud-ouest ! » alerte Guillaume Woznica, le prévisionniste météo de TF1.

Météo France s'attend à un pic de chaleur mercredi

Le sud-ouest de la France devrait connaître un pic de chaleur mercredi. Le mercure atteindra les 40 degrés, dépassant ainsi de dix degrés les normales de saison, note Guillaume Séchet, prévisionniste du site Météo villes sur Twitter. Le météorologue Anthony Grillon prévoit, quant à lui, des températures dépassant les 35 degrés en début de semaine prochaine dans la Loire.

Des températures très élevées se généraliseront sur l'ensemble du territoire français à partir de jeudi, annonce Météo France. L'Île-de-France et les Hauts-de-France connaîtront des températures excédant les 30 degrés. Si les prévisions demeurent incertaines concernant la fin de semaine, il est néanmoins probable que le mercure chute de nouveau dès samedi 12 août.