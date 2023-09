Météo-France lance 53 alertes jaune « orages » : quels sont les départements concernés ?

Partager sur : 56 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Après une longue période de chaleur intense, la fraîcheur est de retour en France. Les alertes « canicule » sont d'ailleurs levées ce lundi 11 septembre. La vague de chaleur, balayée par les vents frais qui arrivent en France, laissera donc place à des orages potentiellement violents.

Le beau temps laissera donc place à un climat plus clément, mais aussi à des orages. Ces perturbations, accompagnées éventuellement de grêle, dissiperont la chaleur à partir de ce lundi 11 septembre. Météo-France, qui n’a pas émis d’alerte de haut niveau, a averti sur la possibilité de chutes de grêle et de précipitations qui peuvent être conséquentes par endroits.

Les départements touchés par les orages

Toujours selon le même organisme, les températures vont baisser, mais resteront tout de même au-dessus des normes saisonnières. Pour ce lundi, 53 départements sont placés en vigilance jaune « orages ». Dans le détail, il s'agit du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Meuse, Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Manche, Val-d'Oise, Yvelines, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Aube, Essonne, Eure-et-Loir, Orne, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Yonne, Nièvre, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Dordogne, Corrèze, Lot, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

« Des orages ponctuellement forts (avec grêle, fortes pluies, rafales de vent) sont attendus sur les départements placés actuellement en vigilance jaune », de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, indique donc Météo-France qui indique qu'« une aggravation du niveau de vigilance n'est pas exclue sur certains départements ». Le service météo explique que cette zone de haute pression était entourée de deux zones de basse pression au large du Portugal et en Méditerranée orientale, appelées gouttes froides. C'est ce phénomène qui est responsable de très grosses intempéries, notamment en Grèce et en Espagne, où des pluies diluviennes ont généré de terribles inondations et coulées de boue.

Les températures resteront élevées pour les normales de saison

« À cause du blocage entre des zones de basse et de haute pression, les pluies ont été stationnaires et très intenses. Pour l’instant, les modèles de Météo-France ne prévoient pas une répétition d’événements similaires en France », a souligné Lucien Vernezoul, prévisionniste à Météo-France. Le spécialiste ajoute que « les orages vont traverser le pays, portés par un flux d’ouest, ce qui fait que l’on ne devrait pas avoir de quantité de pluie aussi élevée qu’en Grèce et en Espagne ». Il prévient qu'ils « pourront aller jusqu’à des épisodes de grêle localisés ». Ce mois de septembre connaîtra donc une météo changeante, mais les températures resteront élevées par rapport aux moyennes saisonnières.