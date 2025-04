Météo : 11 départements en alerte pour crues et avalanches

La journée du samedi 28 décembre 2024 est marquée par une alerte météorologique touchant plusieurs régions de France. Tandis que des risques d’avalanches et de crues sont signalés, les conditions climatiques varient fortement entre les différentes zones géographiques. Une vigilance renforcée est recommandée, notamment pour les départements concernés.

Risques d’avalanches et crues : 11 départements en alerte

11 départements sont placés en vigilance jaune ce samedi. Parmi eux, quatre départements des Alpes sont en alerte avalanche. Ce risque s’explique par l’accumulation de neige fraîche et des températures fluctuantes qui fragilisent le manteau neigeux. Ces conditions peuvent provoquer des coulées importantes, menaçant les routes et les habitations en zones montagnardes. Les autorités locales appellent à la prudence et déconseillent les déplacements non essentiels dans les zones concernées.

En parallèle, 7 départements situés dans le nord-est, dont l’Aisne, l’Oise et les Ardennes, sont confrontés à un risque accru de crues. Des pluies continues ont saturé les sols, provoquant une montée rapide des cours d’eau. Certaines routes sont déjà partiellement inondées, compliquant les déplacements. Les services de secours restent mobilisés pour répondre aux éventuelles urgences et surveiller l’évolution de la situation.

Une météo en demi-teinte entre le nord et le sud

Au-delà des alertes spécifiques, la météo nationale présente un contraste marqué entre le nord et le sud. Dans le quart sud-est du pays, le ciel est dégagé, offrant un ensoleillement généreux notamment sur le Golfe du Lion et la Corse. Les températures y sont douces pour la saison, atteignant 17°C à Digne-les-Bains et 18°C à Chisa. Les Pyrénées bénéficient également de belles éclaircies, bien que des vents modérés y soient signalés.

En revanche, les régions du nord-ouest et de l’extrême nord subissent des conditions moins clémentes. Une couverture nuageuse dense limite la visibilité et maintient des températures plus basses, oscillant entre 4°C à Nantes et 6°C à Lille. Ces zones sont également exposées à des vents de sud-ouest, renforçant la sensation de froid.

Pour la nuit, le contraste persiste. Alors que le sud reste sous un ciel étoilé, le nord continue de subir des passages nuageux. Les températures nocturnes s’annoncent fraîches, avec des minima atteignant -2°C à Clermont-Ferrand et 1°C à Strasbourg.

Face à ces conditions, les autorités rappellent l’importance de suivre les consignes de sécurité, notamment dans les zones montagneuses et proches des cours d’eau. Il est conseillé d’éviter les activités en extérieur dans les zones à risque, de sécuriser les habitations en prévision des crues et de se tenir informé des mises à jour météo.

Les prévisions pour les jours à venir indiquent une possible stabilisation des conditions, mais les vigilances restent de mise, surtout pour les départements sous alerte. La prudence et la préparation demeurent essentielles pour limiter les conséquences des aléas climatiques.