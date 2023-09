Retraite dorée : voici les 7 meilleurs pays pour les Français

Partager sur : 2 Partages Facebook

Ils sont très nombreux les retraités français à quitter le pays pour vivre à l'étranger. Pour certains, c'est un retour aux sources. Pour d'autres, il s'agit de la quête d'une vie meilleure, face au recul de leur pouvoir d'achat dans l'Hexagone.

Ils sont de plus en plus nombreux les retraités français à choisir de finir leurs jours dans des pays où il est plus agréable de vivre et, surtout, où le coût de la vie est moindre. Le Global Retirement Index annuel d'International Living.a publié la liste des pays dans lesquels les seniors peuvent s'installer et vivre agréablement.

Le Portugal, qui est un pays de l'Union européenne, arrive à la tête de ce classement. Situé à l'extrême sud-ouest de l'Europe, ce pays bénéficie d'un climat tempéré avec des étés chauds et secs et des hivers doux. Il a aussi des paysages qui varient entre plages et montagnes et possède un système de santé accessible et performant. En sus de tous ces atouts, il est également accueillant et sûr. Par ailleurs, le coût de la vie dans cette destination est largement inférieur à celui de la France. Avec leur retraite, les Français peuvent y vivre à l'aise financièrement.

La Grèce, avec son soleil, son coût de vie abordable et la qualité de ses soins de santé, arrive en deuxième position. Elle est suivie de l'Espagne, qui est également un pays avec un climat méditerranéen et une bonne qualité de soins. Le coût de la vie y est également inférieur à celui de la France. Pour ceux qui cherchent le dépaysement et l'exotisme, la Tunisie et le Maroc offrent ce cadre. Ces deux pays d'Afrique du Nord ont pour avantage leur climat méditerranéen, leur richesse culturelle et leurs infrastructures de santé adaptées. S'agissant du coût de la vie, il y est largement inférieur à celui de la France.

Trois pays asiatiques referment le classement de Global Retirement Index annuel d'International Living. Il s'agit de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines. Ces destinations offrent des conditions de vie très confortables pour une retraite paisible. Ces pays ont cependant un cadre de vie différent du cadre européen.

Il faut souligner que les retraités souhaitant s'installer à l'étranger doivent se renseigner sur les conditions d'octroi de leur retraite et comment la transférer à l'étranger, selon les conditions des pays d'accueil qui peuvent être très différentes. De même, ils doivent également s'informer sur la fiscalité des pays choisis et sur la couverture sanitaire. Enfin, ils doivent se tenir informés sur les formalités d'installation.