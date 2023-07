Fiscalité : 9,6 millions de français devront s’acquitter d’un reliquat d’impôt à l’automne

Près de 10 millions de ménages français devront s'acquitter d'un supplément d'impôt sur le revenu à l’automne. Les ménages concernés sont ceux ayant eu un taux de prélèvement à la source trop faible en 2022 par rapport au montant qui doit être prélevé. Cette mesure devrait permettre à l’administration fiscale de récupérer 21,7 milliards d’euros.

En effet, les derniers chiffres de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) indiquent que 9,6 millions de foyers français devront payer à l’automne un reliquat d’impôt sur le revenu. Un avis d'impôt en ligne sera reçu par certains foyers concernés entre le 26 juillet et le 4 août 2023, tandis que d’autres recevront directement un avis papier dans leur boîte aux lettres entre le 24 juillet et le 22 août.

Le taux de prélèvement à la source des contribuables concernés a été trop faible durant l'année passée. Le paiement de ces restes à charge devrait permettre à l’administration fiscale de récupérer en moyenne 2259 euros par foyer concerné, soit un total de 21,7 milliards d’euros d’impôts sur le revenu. Il sied de rappeler que la même opération avait été menée en cours de l’automne dernier, durant lequel plus de 10 millions de contribuables ont dû payer un reliquat d’impôt.

Dans le détail, alors que la campagne de déclaration de l’année 2021 touchait à sa fin, 10,7 millions de contribuables français ont dû s'acquitter d’un impôt supplémentaire évalué à 2100 euros par foyer fiscal en moyenne. Il faut savoir que les ménages qui devront payer ce reliquat à l’automne n’auront aucune démarche à faire. Le montant du reste à charge sera mentionné directement dans le courrier, et ce, sur la période s’étalant entre le 24 juillet et le 22 août.

Certains contribuables seront remboursés

D’un autre côté, certains contribuables recevront un versement de la Direction générale des finances publiques, et ce, entre le 24 juillet et le 2 août. Cette opération de régulation va profiter aux foyers qui, contrairement à ceux mentionnés plus haut, ont eu un taux de prélèvement à la source trop élevé durant 2022. Pour certains, ce sera notamment en raison de la baisse de leurs revenus.

Par ailleurs, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a précisé sur son site Internet que les ménages éligibles à une restitution de réductions ou crédits d’impôts pourront également être remboursés. Le nombre de ménages français qui pourra bénéficier de cette restitution durant cette année 2023 s'élève à 15 millions, pour un montant global estimé à environ 13 milliards d’euros.