impôts 2023 : les dates de remboursement révélées, êtes-vous concerné ?

Après la clôture de l'étape des déclarations d'impôts, beaucoup de contribuables attendent la date de remboursement des montants qu'ils ont payés en excès. Cette information vient d'être communiquée par le Trésor public.

Deux dates pour le remboursement d'impôts

Les contribuables dont la somme du prélèvement à la source sur les revenus est supérieure au montant final vont recevoir un remboursement d'impôts dans les jours à venir. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une restitution de réduction ou d'un crédit d'impôt. Les dates prévues pour ce remboursement ont été dévoilées. Les contribuables ayant droit à cette rétribution bénéficieront d'un versement automatique sur leur compte bancaire le 24 juillet ou le 2 août.

Néanmoins, il n'est pas possible pour les contribuables concernées de savoir quelle date, entre le 24 juillet et le 2 août, le virement sera effectué. La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) procède à un versement en deux vagues pour des raisons de gestion. Par ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas communiqué leurs coordonnées bancaires à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), le remboursement reste possible. Le montant sera versé par chèque bancaire, ou par voie postale.

En ce qui concerne les montants restants que doivent verser les contribuables au fisc, ils seront prélevés automatiquement dès le 25 septembre 2023. Dans le cas où le montant serait inférieur ou égal à 300 euros, le montant sera prélevé en une seule fois. S'il dépasse les 300 euros, le prélèvement se fera en 4 mensualités.

Quid du montant restant à payer ?

Pour connaître le montant du remboursement d'impôts de 2023, le contribuable doit consulter son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR), disponible, pour la majorité des contribuables, sur le site impots.gouv.fr, espace personnel. Il s'agit d'un document temporaire qui permet de découvrir son solde d'imposition avant de recevoir l'avis d'imposition. En ce qui concerne le montant restant que doit verser le contribuable au fisc, il n'est mentionné que sur l'avis d'imposition.

L'an dernier, plus de 13,7 millions de ménages ont pu bénéficier d'un remboursement d'impôts. Le montant moyen perçu sur leurs comptes bancaires était estimé à 840 euros. Cette année, le montant du remboursement n'a pas encore été dévoilé.