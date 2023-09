L’impact de la crise chinoise sur ces géants français

Partager sur : 27 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Les géants du luxe français pourraient être impactés par l’éclatement de la bulle de l’immobilier en Chine. Ceci en raison des craintes d’une normalisation des ventes d’articles de luxe en Asie orientale et en occident, mais aussi des craintes d’un ralentissement de la croissance économique dans l’Empire du Milieu.

Hermès, Kering, LVMH, les géants français du luxe du CAC 40 risquent de pâtir de la crise en Chine, ce pays étant un marché clé pour le secteur. Il faut savoir en effet que 28% des ventes de Kering proviennent de Chine et 29% de celles de LVMH. S’agissant du géant Hermès, 48% de son chiffre d'affaires provient de l’Asie-Pacifique (région qui n’inclut pas le Japon) et dont la grande partie provient de Chine. En règle générale, on peut dire que 30% des articles de luxe sont vendus à des clients chinois.

La conjoncture économique chinoise a montré des signes inquiétants d'essoufflement cet été, avec des problèmes dans l'industrie, le commerce extérieur, le secteur immobilier et une consommation en baisse. La bulle immobilière en cours d'effondrement pourrait continuer à peser sur l'économie chinoise et les ventes de produits de luxe aux Chinois. Cela pourrait se traduire par des résultats trimestriels décevants pour LVMH, Hermès et Kering.

30% des ventes des géants du luxe français sont enregistrées en Chine

La Chine, deuxième économie mondiale par le PIB, représente environ 20% de l'économie mondiale. L'éclatement de la bulle immobilière chinoise, de grande ampleur, pourrait avoir un impact majeur sur l'économie mondiale, notamment sur des entreprises occidentales comme LVMH, Hermès et Kering. L'immobilier chinois connaît une croissance exponentielle, avec des ventes de logements multipliées par 8 en 20 ans, malgré une augmentation modeste du nombre de ménages. En 2020, l'immobilier résidentiel chinois représentait 30% du marché mondial. Les prix étaient 19 fois supérieurs au revenu des ménages dans les grandes villes, ce qui a eu pour effet d'alimenter cette bulle par l'endettement massif, les dettes des ménages ont alors atteint 60% du PIB. Cette situation pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale et les entreprises occidentales exposées à la Chine.

On a constaté en Chine une forte diminution des mises en chantier et des ventes, ainsi qu'une baisse des prix de l'immobilier, parfois supérieure à 20% dans certaines villes. Les banques chinoises sont exposées, car elles détiennent 75% des créances des promoteurs immobiliers dont l'endettement a fortement augmenté en 10 ans. Après la faillite d'Evergrande en 2021, les inquiétudes se portent également sur Country Garden, l'un des plus grands promoteurs chinois. Fort heureusement, la réaction de Pékin ne s’est pas fait attendre, mais il n’en demeure pas moins que l’éclatement de cette bulle immobilière continuera de faire parler de lui et perturbera la sérénité des géants du luxe du CAC 40.