L’hiver s’installe : comment renouveler son stock en bois à plus bas prix ?

Les Français sont de plus en plus nombreux à se chauffer au bois combustible en hiver. La tendance est de mise aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes. Or, si certains essayent de maintenir une tradition ancestrale, d’autres y voit une nécessité en ces temps de promotion écologique, et c’est surtout économique !

Et quand bien même cette orientation est perçue comme étant la moins coûteuse, particulièrement pour ceux qui disposent de la matière première, cela a tout de même un prix. À défaut d’en acheter, il faudra bien faire appel à un bûcheron pour procéder à la découpe. Cela revient donc au même !

En ce mois de novembre, où on enregistre des températures assez basses, il est nécessaire de se réapprovisionner, car les semaines à venir risquent de voir la demande grimper. De prime abord, il faut savoir qu’un stère correspond à mètre cube de bois, généralement coupé en sections d'un mètre. Cela dit, les dimensions peuvent changer en fonction de la section des bûches. En d’autres termes, la longueur peut varier, mais le volume demeure le même.

Quelques idées sur le marché du bois en ce mois de novembre

Actuellement, sur le marché, le prix d’un stère de bois de 50 cm oscille entre 80 et 120 euros, en fonction de la nature de ce dernier. Le prix moyen de 90 euros concerne le bois de pin qui est souvent privilégié pour son allumage et sa combustion faciles. De son côté, le bois de chêne, connu pour être durable et performant sur le plan énergétique, coûte entre 105 et 230 euros. Quant à celui du hêtre, ces prix varient selon le fournisseur, allant de 80 à 120 euros.

Attention, ces prix ne sont pas les mêmes partout en France. Il est clair que ceux pratiqués à Paris, par exemple, diffèrent de ceux d'Auvers-sur-Oise. Les prix sont certainement moins chers dans les zones boisées que dans les centres urbains. Cela varie également d’une région à une autre et selon le marché, régi par l’offre et la demande.

Cela dit, pour faire des économies, il est recommandé de renouveler son stock de bois bien avant l’installation de l’hiver. La nature du combustible et les charges de transport comptent aussi dans la détermination du prix. Ce sont donc les principaux facteurs à prendre en considération avant l'achat du bois de chauffage.