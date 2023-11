Chèque énergie bois : avez-vous droit à cette aide qui peut atteindre 200 euros ?

71 Partages WhatsApp

Alors que l'hiver s'installe en France, le gouvernement a mis en place une aide financière pour les foyers à revenus modestes utilisant le bois comme source de chauffage. Cette assistance, appelée chèque énergie bois, vise à alléger le poids des dépenses liées à l'augmentation des prix des combustibles de chauffage.

Divers dispositifs, dont le chèque énergie, ont été instaurés pour offrir un soutien financier aux foyers confrontés à des dépenses énergétiques importantes. Le chèque énergie bois cible spécifiquement ceux utilisant le bois comme moyen de chauffage, notamment les occupants de logements conventionnés à l'APL, d'EHPAD, d'EHPA, d'ESLD, d'USLD, et de résidences autonomie.

Le chèque énergie bois, introduit le 27 décembre 2022 en raison de la forte demande sur le marché du bois, profite à 70 % des ménages utilisant cette source de chauffage. Il constitue une réponse efficace aux difficultés financières causées par l'augmentation des coûts du bois. Les conditions d'éligibilité incluent la résidence en France, un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 27 500 €, et l'absence de bénéfice préalable du chèque fioul, ces deux aides ne pouvant être cumulées.

Quel est le montant du chèque énergie bois ?

Les demandes doivent être soumises via le portail Chèque énergie en fournissant des justificatifs tels qu'une facture d'achat de bois de chauffage d'au moins 50 € datant de moins de dix-huit mois, ou une attestation de chauffage collectif au bois. Le montant du chèque énergie bois varie en fonction du combustible utilisé et de la composition du foyer. Les ménages utilisant des bûches, bûchettes et plaquettes pour chauffage peuvent recevoir entre 50 € et 100 €, tandis que ceux optant pour les granulés de bois peuvent obtenir 200 € pour les foyers modestes et 100 € pour les autres.

Il est crucial de rappeler que pour économiser et éviter d'éventuelles pénuries, certains Français utilisent le bois provenant des forêts avoisinantes. Ce qu'il faut justement savoir c'est que l'utilisation du bois issu de forêts privées, représentant 75 % du parc forestier français, est strictement interdite et peut entraîner des amendes salées