Les risques d’un investissement locatif

Alors que l’investissement locatif est plébiscité par de plus en plus de Français, les risques liés à cette démarche, se développent également. Arnaques en tout genre ou mauvais paris, il est possible de perdre de l’argent en investissant. Mais rassurez-vous, ça ne concerne généralement qu’une minorité de cas, surtout si vous êtes bien renseignés et que vous étudiez attentivement votre (futur) projet. Voyons en détails ce dont vous devez vous prémunir en investissant dans l’immobilier, en France comme à l’étranger.

Comprendre les risques liés à l’investissement locatif

Vous avez comme projet l’investissement locatif ? Bien qu’il puisse se révéler fructueux, le chemin n’est pas sans risques. Et pour les éviter, il faut encore les connaître ! C’est pourquoi nous allons voir quels sont les principaux risques lorsque vient le moment d’investir dans un bien.

Les risques avant l’achat du bien immobilier

Alors que l’achat d’un bien est (généralement) une très bonne nouvelle pour un acquéreur, elle peut également être synonyme de stress et de remise en question. “Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que le bien vaut bien ce prix-là ?”

En tout cas, avant de prendre quelconque décision, il est important de prendre en compte certains paramètres qui peuvent venir amplifier ces facteurs :

La qualité et/ou l’état du bien peuvent parfois laisser à désirer.

Il faut, avant de faire toute démarche de vente, bien vérifier et visiter le bien en question. Le diable se cache dans les détails : quelque chose que vous n’auriez pas remarqué lors de la première visite pourrait vous sauter aux yeux lors de la prochaine. Pensez à vous faire une checklist avec toutes les choses importantes à vérifier : l’isolation, l’état des fenêtres, de la plomberie, etc. Vous avez également à votre disposition un dossier de diagnostic technique, obligatoire lors de la vente, et qui vous rassurer sur l’état du logement dans son ensemble.

Il est également essentiel de se renseigner sur l'attractivité et la liquidité du bien, en fonction de sa localisation et de la demande du marché. Si votre bien se situe en zone tendue, vous n’avez probablement aucun souci à vous faire, par contre, s'il se trouve dans une zone peu recherchée par les locataires, il se peut que vous mettiez du temps avant d’en trouver. C’est également essentiel si vous avez pour objectif de revendre le bien ultérieurement. Un bien très bien placé, c’est un bien qui se vend plus rapidement, et avec une plus-value plus élevée.

Comme vous le voyez, investir en immobilier , ce n’est pas un long fleuve tranquille. Il faut se prémunir de certaines choses pour éviter de faire un mauvais achat. Mais en suivant nos conseils, vous serez parés.

Les risques après l’achat du bien immobilier

Vous avez acquis votre bien, c’est merveilleux ! Cependant, maintenant, la partie la plus importante et délicate arrive : celle de la vie du logement. Entre le choix des nouveaux locataires, le paiement des différentes charges et les aléas de la vie (dégâts, panne des équipements, …), ce n’est pas forcément de tout repos. Mais c’est aussi la contrepartie pour avoir un beau complément de revenu tous les mois. Voyons ensemble ce qui pourrait représenter un risque pour vous :

Les impayés de loyers.

Trouver le locataire idéal, ce n’est pas toujours facile en tant que propriétaire. Quand il ne paye plus le loyer, ça l’est encore plus. Pour autant, rassurez-vous, ce n’est pas une pratique courante, d’autant plus si vous avez choisi votre locataire avec soin. Il est important de bien étudier les dossiers ainsi que leur solvabilité, c’est ainsi que vous pourrez vous prémunir de ces risques. Sachez qu’il existe également des assurances qui se chargent de vous payer les loyers à la place de votre locataire si vous êtes dans cette situation. En plus des loyers impayés, les locataires peuvent également dégrader votre bien, parfois pour des sommes qui dépassent largement le montant du dépôt de garantie !

La vacance locative.

Alors qu’avoir des locataires peut parfois être compliqué, ne pas en avoir l’est encore davantage ! La vacance locative, c’est quand vous n’avez tout simplement pas de locataire dans votre logement. Cette situation implique que vous ne percevez donc aucun loyer pour votre logement, ce qui pourrait impacter votre solvabilité et retarder le remboursement de votre prêt, par exemple.

Enfin, vous pouvez également être soumis à des augmentations de charges liées à la propriété, tels que les travaux de copropriété ou les impôts, qui peuvent affecter la rentabilité de votre logement.

Comment se prémunir de ces risques liés à l’investissement immobilier ?

Pour se prémunir des risques liés à l’investissement immobilier, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel de l’immobilier, que ce soit dans une agence ou auprès d’un agent immobilier directement. Ces experts du sujet peuvent ainsi vous aider à éviter la plupart des risques, que ce soit avant la vente ou après. Ils connaissent également aspect légal (les lois en vigueur), fiscal et peuvent vous aider dans tout ce qui concerne le calcul Pinel, deNormandie ou des charges liées à la vie du bien et/ou de l’immeuble.

De plus, il est important d'adopter une approche rigoureuse et bien informée. Avant l'achat, effectuez des évaluations détaillées de l'état du bien, de sa localisation (ville, village ?), et de son potentiel de rentabilité. Envisagez des inspections professionnelles pour détecter des problèmes cachés. Envisagez la stratégie de sortie, y compris le potentiel de revente du bien, pour éviter les pertes lors de la cession du bien. Comprenez également les tendances du marché local, la demande de location et les prix des loyers pour s'assurer que le bien sera compétitif. Enfin, gardez aussi des réserves financières pour couvrir les imprévus comme les vacances locatives, les réparations, ou les impayés.