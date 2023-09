Les importations européennes de GNL russe ont augmenté de 40% : sanctions, dites-vous ?!

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les 27 pays composant l'Union européenne ont décidé de mettre en place une série de sanctions contre la Russie. L'UE a donc interdit les importations de pétrole brut avant de plafonner les prix et d'interdire les produits pétroliers raffinés. Les 27 États ont décidé de réduire leurs importations de gaz russe pour obliger la Russie à se retirer de l'Ukraine.

Plus d'une année après la mise en place de cette décision, il s'avère que la Russie exporte toujours son gaz vers l'Union européenne. Plus encore, selon l'ONG Global Witness, les pays de l'Union européenne achètent beaucoup plus de gaz naturel liquéfié russe qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Les sanctions ne sont donc pas mises en place ou contournées. En effet, l'ONG Global Witness révèle, dans un communiqué publié ce 30 août, que les importations européennes de gaz naturel liquéfié (GNL) russe ont progressé de 40% depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

Malgré les sanctions, l'UE a augmenté ses importations de GNL russe

« Les pays de l'Union européenne achètent aujourd'hui beaucoup plus de gaz naturel liquéfié russe qu'ils ne le faisaient avant l'invasion de l'Ukraine, l'Espagne et la Belgique étant à peine devancées par la Chine », indique cette ONG. En termes de chiffres, au total, les pays de l'UE auraient acheté 22 millions de mètres cubes de GNL entre janvier et juillet 2023, soit 7 millions de plus qu'en 2021, à la même période. Cela représenterait 52% des exportations russes.

« En utilisant les prix du GNL russe estimés par le Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) sur la base des valeurs marchandes au comptant et mensuelles, Global Witness prévoit que les achats de l'UE en 2023 atteindront 5,29 milliards d'euros », estime l'ONG. Cela représente une augmentation plus importante que la hausse moyenne mondiale des importations de GNL russe, qui s'élève à 6%.

Global Witness révèle également que TotalEnergies serait le plus gros acheteur non russe de GNL du pays. Cette entreprise aurait acheté près de 4,2 millions de mètres cubes depuis le début de l'année en cours. Concernant les pays qui achètent le plus de gaz russe, la Chine arrive en tête avec 20%. L'Espagne est deuxième avec un volume qui représente 18% des ventes totales de la Russie durant les 7 premiers mois de l'année en cours. Elle est suivie de près par la Belgique, avec 17% de GNL russe. Il faut souligner que ces deux pays étaient classés respectivement 5e et 7e importateurs de ce gaz en cours de la même période en 2021.