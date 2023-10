Le livret Bleu, un produit financier peu connu, mais aussi avantageux que le livret A !

9 Partages Facebook

L'épargne est un élément essentiel de la santé financière des ménages français qui y accordent une grande importance. Parmi les solutions les plus répandues en France, le Livret A se distingue par ses nombreux avantages. Toutefois, il existe une autre option qui peut s'avérer plus rentable : le Livret Bleu.

En quoi le Livret Bleu est-il plus avantageux que le Livret A ?

Créé en 1974, le Livret Bleu est un produit d'épargne destiné exclusivement aux clients du Crédit Mutuel et de ses filiales, comme le CIC et Monabanq. En plus d'offrir des avantages attrayants, il présente plusieurs similitudes avec le Livret A. Par exemple, les deux produits proposent une garantie du capital investi, ainsi que l'absence de frais de gestion.

La fiscalité très avantageuse du Livret Bleu est son plus grand fort par rapport au Livret A. Il convient aussi de savoir que les intérêts perçus du Livret Bleu ne sont pas imposables et sont exclus des prélèvements sociaux. À long terme, cette option peut être très intéressante pour les ménages. En revanche, ceux du Livret A sont soumis à des prélèvements sociaux de 17,2 %.

En outre, le Livret Bleu propose une certaine souplesse concernant les versements et les retraits. En effet, il est possible d'effectuer des versements réguliers ou ponctuels en toute liberté. Faire des retraits avec ce produit se fait selon la convenance du client sans encourir la moindre pénalité. C'est une flexibilité qui peut servir grandement les personnes qui souhaitent adapter leur épargne à leurs besoins.

En parallèle, le fait qu'il soit réservé uniquement aux prestataires du Crédit Mutuel, le Livret Bleu présente certains inconvénients concernant son taux d'intérêt. Bien qu'il ait le même que celui du Livret A, avec ces contextes inflationnistes, ce taux est relativement insuffisant pour répondre aux besoins croissants des Français.

Par ailleurs, il convient de savoir que la rémunération du Livret Bleu est lié au taux directeur de la Banque centrale européenne. Pour rappel, celle-ci a pour objectif d'adopter une politique monétaire accommodante compte tenu des incertitudes économiques que vit l'Europe. Il est donc fort probable que le taux du Livret A et celui du Livret Bleu adoptent une courbe décroissante à court ou à moyen terme. C'est ce qui va se refléter dans le rendement et sur le portefeuille des Français, déjà accablés par l'inflation.