Inflation : voici la somme supplémentaire qu’il manque aux Français pour assurer leurs fins de mois

D'après le baromètre CSA Research pour Cofidis, paru le 20 septembre 2023, il manquerait près de 588 euros par mois aux Français pour maintenir un niveau de vie décent. Face à l'inflation, les salaires suffisent à peine pour assurer les besoins vitaux, à l'instar de l'alimentation.

Cette étude, réalisée chaque année sur une population de 1 000 Français, n'a jamais révélé des résultats aussi préoccupants. En 2022, la somme manquant aux ménages pour vivre plus ou moins confortablement était estimée à 510 euros et à 467 euros en 2021. Selon l'analyse, les personnes sondées consacrent 64% de leur budget mensuel à l'alimentation, tandis que 29% seulement vont aux loisirs et enfin 23% aux énergies (gaz, électricité, carburant...). D'autre part, 62% des sondés affirment vouloir consacrer un budget moins important à leurs besoins de première nécessité, soit 29% pour l'alimentation et 27 % pour les énergies.

Interrogée par Le Figaro, Anne-Laure Marchal, directrice associée à CSA, déclare que le pouvoir d'achat constitue « la préoccupation majeure des Français ». Plus de la moitié des citoyens anticipent une baisse supplémentaire en 2024. Environ 76% des personnes interrogées considèrent que l'inflation est le principal facteur contribuant à la réduction continue du pouvoir d'achat dont ils font l'expérience.

Inflation : quand les loisirs deviennent un luxe

Pour faire face à la crise, de nombreux ménages ont dû renoncer aux besoins secondaires. D'autant plus que les besoins de première nécessité représentent déjà une lourde charge financière, au vu de la hausse des prix qui impacte principalement les produits alimentaires (90%), les énergies (86%) ainsi que les transports (72%).

Pour s'en sortir, ils ont dû adopter un comportement radical : « moins de loisirs, moins de sorties, moins de vêtements », affirme Anne-Laure Marchal. « Pour chaque produit qu’ils achètent, les Français optimisent leur panier d’achats », a-t-elle constaté. Dans cette conjoncture d'austérité, que plus de 60% des citoyens sont constamment à l'affût de produits aux prix les plus bas. D'après le sondage réalisé par CSA Research, la situation ne fait qu'empirer.

D'autre part, il est important de noter que l'arrêt des subventions alimentaires gouvernementales, ainsi que les difficultés rencontrées par les associations caritatives et les banques alimentaires ont aggravé la situation des foyers précaires. Toutefois, les initiatives prises par les représentants régionaux pour parvenir des aides alimentaires aux ménages à faibles revenus pourraient bien apporter leurs fruits.